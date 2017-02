Neues vom KMU-Anleihen-Markt - in der fünften Kalenderwoche KW05 des Jahres präsentiert die Rudolf Wöhrl AG einen neuen Eigentümer, so wird Gründer-Enkel Christian Greiner das insolvente fränkische Mode-Unternehmen ab März 2017 übernehmen. Die Wöhrl-Gläubiger hatten seinem Kauf-Angebot in dieser Woche zugestimmt. Die doppelte Anleihen-Emittentin Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig GmbH präsentierte heute ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2016. Darüber hinaus wurde das Unternehmensrating des Motoren- und Getriebeproduzenten von der Ratingagentur Creditreform mit "B" bestätigt, der Ausblick allerdings auf "negativ" gesenkt.

Zweimal standen die Zeichen in dieser Woche auf Abschied: So wird Karlsberg-Finanzchef Ralph Breuling das Traditionsunternehmen nach erfolgreicher Arbeit im März 2017 verlassen und sich neuen Aufgaben widmen. Ebenfalls nicht mehr auf der KMU-Bühne wird Beate Uhse-CEO Nathal van Rijn zu sehen sein - der Erotikkonzern trennte sich nach nur viermonatiger Zusammenarbeit zum ...

