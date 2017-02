Facebook hat in dieser Woche starke Zahlen abgeliefert. Die Werbeeinnahmen hat der Konzern deutlich gesteigert. Allerdings hat Facebook laut Florian Söllner vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR gerade in diesem Bereich noch jede Menge Potenzial. Und das liegt vor allem am Thema virtuelle Realität. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Florian Söllners Einschätzung zu Google, Nvidia, Apple, Gopro, iRobot und Manz sehen Sie hier hier im gesamten Video.