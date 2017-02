Zeal Networks ist aktuell einer der am meist diskutierten Werte am deutschen Aktienmarkt. Der Aktienkurs der auf Beteiligungen an Online-Lotterien spezialisierten Holding stürzte genau vor einer Woche um 25 Prozent ab. Das Handelsvolumen betrug mit 748.507 Stücken (Xetra) ein Vielfaches dessen, was an einem durchschnittlichen Handelstag umgesetzt wird. Nach offiziellem Handelsschluss...

