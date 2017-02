Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Mit Blick auf die Passagierkapazitäten der Fluggesellschaften dürfte die Sommersaison besser verlaufen als am Markt gemeinhin erwartet, schrieb Analyst Yan Derocles in einer Branchenstudie vom Freitag. Das diszipliniertere Vorgehen vieler Airlines sei positiv für die Ticket-Verkaufspreise. An Lufthansa schätzt er das Selbsthilfepotenzial und die Konzernaktivitäten im Billigsegment./mis/tih

