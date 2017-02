FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf beruft zum 15. Februar Vincent Warnery in den Vorstand. Er werde dort für die Marken Eucerin, Hansaplast und La Prairie zuständig sein, teilte der DAX-Konzern mit. Bis November 2016 sei Warnery bei Sanofi als Senior Vice President & Head of Global Consumer Health Business tätig gewesen.

Beiersdorf sieht bei den genannten Marken weiteres Wachstumspotenzial. Dieses will das Unternehmen mittels Investitionen und Innovationen heben, unterstützt durch ein neues Management und neue Geschäftschancen. Mit Warnery werde ein Manager in den Vorstand berufen, der über umfangreiche Branchen- und Auslandserfahrung in diesem Bereich verfüge, wird Vorstandsvorsitzender Stefan F. Heidenreich in der Mitteilung zitiert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 08:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.