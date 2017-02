Zum Monatswechsel haben wir nicht nur die Renditen in den Rankings und die Statistiken zu den Strategien aktualisiert, sondern auch einen Leserwunsch erfüllt: Der DividendenAdel Asien/Pazifik, den wir nach den mauen Zugriffszahlen des Vorjahres für entbehrlich gehalten hatten, ist zurück. Dabei beschränken wir uns weiterhin auf die entwickelten Kapitalmärkte der Region, was fast zwangsläufig zu einer japanischen Dominanz führt. Doch auch in Hongkong gibt es ein paar ordentliche Dividenden-Aktien, während es mit der Ausschüttungsqualität in Singapur und Südkorea nicht so weit her ist. Vorsicht beim Ordern von Asien-Aktien Engagieren sollte sich hier ohnehin nur, wer über Broker wie Lynx direkt an den fernöstlichen...

