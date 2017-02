Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



Acuitas Therapeutics Inc (https://acuitastx.com/)., ein privates Biotechnologie-Unternehmen, das hochmoderne Lipidnanopartikel(LNP)-Abgabetechnik für Messenger-RNA (mRNA) entwickelt, hat heute die Veröffentlichung von Daten bekanntgegeben, die zeigen, dass eine einzelne niedrig dosierte Immunisierung mit einer Messenger-RNA, die in einem Acuitas-LNP-Träger abgegeben wird, das Potenzial besitzt, vor einer Infektion mit dem Zika-Virus zu schützen. In einem heute in Nature veröffentlichen Artikel zeigten Wissenschaftler und akademische Forscher von Acuitas, darunter Drew Weissman, MD, PhD, Professor für Infektionskrankheiten an der Perelman School of Medicine der Universität Pennsylvania, dass eine einzelne niedrig dosierte Immunisierung mit mRNA-LNP, die die Prämembran- und Hüll- (prM-E)-Glycoproteine eines Zika-Virusstamms codiert, der für den Ausbruch 2013 verantwortlich ist, eine wirksame, anhaltende und schützende neutralisierende Antikörperreaktion in Tieren hervorrief.



"Ich bin hoch erfreut, dass unsere langjährige Zusammenarbeit mit Dr. Weissman nun das interessante Potenzial der mRNA-Therapie demonstriert. Die aktuellen Daten zeigen, dass eine einzelne niedrig dosierte Verabreichung von mRNA-LNP, die ein Zika-Protein codiert, Tiere vor einem anschließenden Befall durch das Virus vollständig schützte. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Dr. Weissman, um diese aufregende neue Behandlungsmöglichkeit weiterzuentwickeln", sagte Thomas Madden, Ph.D., Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Acuitas Therapeutics.



Informationen zu Messenger-RNA (mRNA)



Messenger-RNA ist ein natürliches Molekül, das Zellen die Herstellung von Proteinen ermöglicht. Informationen, die für ein spezifisches Protein codieren, sind an Genen im Zellkern zu finden. Diese Informationen werden in eine Nachricht (mRNA) transkribiert, die dann aus dem Kern wandert und in das spezifische Protein translatiert wird. Synthetische mRNA kann mithilfe von Acuitas-LNP-Träger in eine Zelle eingebracht werden, um die Zelle anzuweisen, ein therapeutisches Protein herzustellen. Diese therapeutischen Proteine können ein fehlendes oder defektes Protein ersetzen, ein Antikörper zum Schutz vor Infektion sein oder eine schützende Immunantwort (d. h. eine Impfung) bereitstellen.



Informationen zu Acuitas Therapeutics



Acuitas Therapeutics ist ein privates Biotechnologie-Unternehmen, das in Vancouver, British Columbia, Kanada angesiedelt ist und neuartige LNP-Träger für mRNA und andere Nukleinsäuretherapeutika entwickelt, darunter Technologie, die unter beschränkter Linzenz von Arbutus Biopharma Corporation entwickelt wird.



Pressekontakt: Acuitas Therapeutics Inc., Dr. Thomas Madden, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender, +1-604-880-6157