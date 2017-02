FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Wochenausklang verlief der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien - wie meist an Freitagen - sehr ruhig. Die Kurse legten im Windschatten der US-Börsen, die gute Arbeitsmarktdaten und Maßnahmen zur Deregulierung der Finanzbranche feierten, noch geringfügig zu.

Aktien der Deutschen Bank wurden gegen den Trend 0,6 Prozent niedriger getaxt, während die Aktie der Commerzbank um 0,3 Prozent zulegte. In der Deutschen Bank sei auch vergleichsweise viel Umsatz verzeichnet worden, berichtete ein Händler. Eine ganzseitige Anzeige in der Samstagsausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der sich Deutsche-Bank-Chef Cryan für "schwerwiegende Fehler" des Geldhauses entschuldigte und um Vertrauen warb, dürfte nicht der Auslöser gewesen sein, vermutete der Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.663 11.651 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

