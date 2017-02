Folgende Unternehmen hatten in den "Hello bank! 100" gestern deutlich höhere Handelsumsätze als sonst. Einige Begründungen finden sich in den Kommentaren, nicht alles weiss man: GoPro, Amazon, Chorus Clean energy, ADVA Optical Networking, Amgen, bet-at-home.com, Drillisch, GVC Holdings, Infineon, Buwog. Zur Animation Companies im Artikel ADVA Optical Networking Aktuelle Kommentare Printbar | DWZE15: Mit dem Ausbruch über die Marke von 8,00€ ist ADVA ein klarer Kauf! Kurse bis zu 10,00€ sind möglich ... Amazon Mitglied in der BSN Peer-Group Global Innovation 1000 Show latest Report (28.01.2017) Aktuelle Kommentare galileo | STRONG14: Amazon zahlen ok, Umsatz naja da war wohl "noch" mehr erwartet worden. Aber...

Den vollständigen Artikel lesen ...