Einige gute Meldungen haben zuletzt bei der Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) für Erholung gesorgt. Zunächst wurde bekannt, dass die geplante Verordnung der US-Gesundheitsbehörde CMS (Centers for Medicare und Medicaid) über finanzielle Zuschüsse zur Krankenversicherung von bedürftigen Dialysepatienten weiter außer Kraft bleibt. Dies hatte zuletzt für Verunsicherung gesorgt, auch wenn nur ein kleiner Teil des US-Geschäfts davon betroffen gewesen wäre. Eine entsprechende einstweilige Verfügung hat das zuständige US-Gericht am Mittwoch erlassen, nachdem Patientenvertreter und Dialyseanbieter, darunter Fresenius Medical Care, in den USA gegen die Verordnung Klage eingereicht hatten. Am 12. Januar hatte das Gericht das Inkrafttreten der Verordnung für zunächst 14 Tage ausgesetzt. Die nun erlassene einstweilige Verfügung bleibt für unbestimmte Zeit bestehen, solange das Gericht diese nicht ändert.

Den vollständigen Artikel lesen ...