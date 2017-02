In der Wochensicht ist vorne: Gold 2,5% vor S&P 500 0,12%, ATX -0,08%, Dow Jones -0,11%, Nasdaq -0,13%, TECDAX -0,15%, HANG SENG -0,81%, IBEX 35 -1,12%, DAX -1,38%, CAC 40 -1,5%, SMI® PR -1,53%, DJ EURO STOXX 50 -1,97%, Nikkei -2,82% und In der Monatssicht ist vorne: Gold 6,16% vor HANG SENG 5,38% , Nasdaq 5,1% , S&P 500 1,75% , ATX 1,7% , Dow Jones 0,95% , TECDAX 0,82% , SMI® PR 0,69% , DAX 0,58% , IBEX 35 -0,13% , Nikkei -1,03% , DJ EURO STOXX 50 -1,66% , CAC 40 -1,8% und Weitere Highlights: Gold ist nun 4 Tage im Plus (3,25% Zuwachs von 1184,26 auf 1222,8), ebenso ATX 3 Tage im Plus (2,03% Zuwachs von 2676,43 auf 2730,77), S&P 500 3 Tage im Plus (0,81% Zuwachs von 2278,87 auf 2297,42), HANG SENG 3 Tage im Minus (0,81% Verlust von 23374,2 auf 23184,5). ...

