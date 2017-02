In der Wochensicht ist vorne: Apple 5,85% vor Unimicron Technology Corp 3,66%, TTM Technologies, Inc. 2,71%, Compeq Manufacturing 2,7%, Semtech Corporation 1,93%, AT&S 1,88%, Qualcomm Incorporated -2,32%, Intel -3,84%, Ibiden Co.Ltd -7,12% und Shinko Electric Industries -20,27%. In der Monatssicht ist vorne: Apple 11,13% vor Compeq Manufacturing 9,97% , TTM Technologies, Inc. 9,94% , Semtech Corporation 7,85% , Unimicron Technology Corp 2,82% , Ibiden Co.Ltd 0,95% , Intel -0,22% , AT&S -3,41% , Shinko Electric Industries -9,36% und Qualcomm Incorporated -18,99% . Weitere Highlights: TTM Technologies, Inc. ist nun...

