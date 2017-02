Berlin (ots) - Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat den Kurs der CSU in der Flüchtlingsfrage als hilfreich für die gesamte Union bezeichnet. "Der Konflikt in dieser Frage besteht ja nicht zwischen CDU und CSU, sondern findet sich in jedem einzelnen CDU-Anhänger wider", sagte Schäuble dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe) kurz vor dem Versöhnungstreffen der Unionsspitzen in München. "Es ist beides wahr, so wie es der Bundespräsident gesagt hat: Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt."



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de