Der sequenzielle Umsatz stieg dank 8 % Umsatzwachstum in

Nordamerika um 4 %



Die operative Marge verbesserte sich sequenziell um 273

Basispunkte bei einer Margenerhöhung um 68 %



Starker positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) veröffentlichte bei einem Umsatz von $ 1,41 Milliarden im

vierten Quartal 2016 einen Nettoverlust von $ 549 Millionen bzw.

einen Nettoverlust von $ 0,59 je Aktie, und einen nicht

GAAP-konformen Nettoverlust vor Ergebnisbelastungen und -gutschriften

von $ 303 Millionen (nicht GAAP-konformer Nettoverlust von $ 0,32 je

Aktie).



Höhepunkte des vierten Quartals 2016



- Der freie Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (nicht

GAAP-konform)

betrug $ 171 Millionen.

- Die operative Marge verbesserte sich sequenziell um 273 Basispunkte

bei einer Margenerhöhung um 68 %, und

- der Umsatz von $ 1,41 Milliarden stieg, angeführt von den Regionen

Nordamerika und Mittlerer Osten/Nordafrika/Asien-Pazifik, um 4 %



Höhepunkte des gesamten Jahres 2016



- Nettoverschuldung reduziert und Fälligkeit der

Finanzverbindlichkeiten mithilfe einer Serie von

Kapitalmarkttransaktionen verlängert;

- jährliche Kosteneinsparungen von $ 601 Millionen erzielt;

- bestes Sicherheitsergebnis in der Geschichte des Unternehmens; und

- nicht produktive Zeit in Kernproduktlinien im Jahresvergleich um 24

Prozent reduziert.



Krishna Shivram, Chief Executive Officer, erklärte: "Während des

Jahres 2016 unternahmen wir alle erforderlichen Maßnahmen zur

Sicherung unserer Liquidität und wir haben eine Basis geschaffen, von

der aus das Unternehmen nachhaltig profitabel werden und einen

positiven freien Cashflow erwirtschaften kann. Des Weiteren haben wir

die Festkosten nennenswert abgebaut, trotzdem das bisher beste

Sicherheitsergebnis in der Geschichte des Unternehmens erzielt und

gleichzeitig unsere Servicequalität und Leistung deutlich verbessert.



Ich bin auf das Ergebnis unseres vierten Quartals stolz. Der

Umsatz stieg sequenziell um 4 %, obwohl wir aufgrund der Stilllegung

unserer Hochdruckförderung während des Quartals in den USA einen

Umsatzausfall in Höhe von $ 40 Millionen verzeichnen mussten. Die

Betriebsergebnismarge stieg um 68 % und übertraf damit problemlos

unser Ziel von 50 %. Ohne unser Geschäft mit Bohranlagen an Land

stieg unser Umsatz bei einer Betriebsergebnismarge von 73 % um 4 %.

Dies beweist klar die Wirksamkeit des auf eine niedrige und

effiziente Fixkostenbasis verteilten Umsatzes.



Der Umsatz in Nordamerika stieg um 8 % und wäre sogar um 17 %

gewachsen, hätten wir unsere Hochdruckförderung während des gesamten

Quartals fortgesetzt. Sowohl die USA als auch Kanada wiesen an Land

starkes Wachstum auf, während das Offshore-Bohrgeschäft im Golf von

Mexico nachließ. Die Margenerhöhung in Nordamerika betrug 104 %, da

wir während des gesamten vierten Quartals die Kosten reduzierten. Der

Betriebsverlust von $ 58 Millionen in Nordamerika schließt $ 29

Millionen Verlust in Zusammenhang mit dem Hochdruckfördergeschäft

ein. Bei der Fortsetzung dieses Geschäftes während des gesamten

Quartals wäre der Negativeffekt um weitere $ 20 Millionen höher

gelegen.



International stieg der Umsatz um 2 % und die operative Marge

verbesserte sich leicht. In Lateinamerika war das Aktivitätsniveau in

Mexiko, Venezuela und Brasilien schwach und die Restrukturierung der

Branche in Argentinien übte negativen Druck auf die Preise aus,

während die Aktivitäten in Kolumbien stark anstiegen. In der

östlichen Hemisphäre stieg der Umsatz sequenziell um 4 %, wobei sich

die Marge um 168 Basispunkte verbesserte und um 39 % anstieg. Der

Produktumsatz lag um ca. $ 40 Millionen über dem normalen

Quartalsniveau. Die Nordsee und Russland litten unter der

saisonbedingten Verlangsamung. Die Aktivitäten in Afrika südlich der

Sahara gingen in Angola und Nigeria zurück, während die Region

Asien-Pazifik von Produktverkäufen in Australien und Malaysia

profitierte. Der höhere Produktumsatz und die Aufnahme von

Aktivitäten bei mehreren, in den vergangenen sechs Monaten

abgeschlossenen Serviceverträgen wirkten sich positiv auf die Region

Mittlerer Osten/Nordafrika aus. Wir gehen davon aus, dass wir die

Arbeit an den restlichen Serviceverträgen Anfang 2017 aufnehmen

werden.



Der freie betriebliche Cashflow erreichte aufgrund von

Verbesserungen des Arbeitskapitals $ 171 Millionen, und nach

erfolgreicher Fremd- und Eigenkapitalbeschaffung von insgesamt $ 996

Millionen während des Quartals konnte die Nettoverschuldung um $ 507

Millionen auf $ 6,5 Milliarden reduziert werden."



(In Millionen, ausgenommen Drei Veränderung

Beträge je Aktie) Monate

zum

31. 30. 9. 2016

31. 12. Sequenziell Im

12.

2015 Jahresvergleich

2016

Gesamtergebnis der Segmente

Umsatz $ 1.406 $

1.356 $ 2.012 4

% (30) %

Segmentbetriebsverlust $ (76) $

(111) $ (270) 31

% 72 %

Operative Segmentmarge (5,4) % (8,2)

% (13,4) % 273 Bp. 801

Bp.

Bereinigtes $ (76) $

(111) $ 57 31

% (235) %

Segmentbetriebsergebnis

(Verlust) *

Bereinigte operative (5,4) % (8,2)

% 2,8 % 273 Bp.

(824) Bp.

Segmentmarge *

Bereinigte

68 % (22) %

Segmentmargenerhöhung/(Rückgang)

**

Nettoverlust $ (549) $

(1.780) $ (1.208) 69

% 55 %

Bereinigter Nettoverlust * $ (303) $

(349) $ (102) 13

% (200) %

Verwässerter Verlust je Aktie $ (0,59) $

(1,98) $ (1,54) 70

% 62 %

Bereinigter verwässerter Verlust $ (0,32) $

(0,39) $ (0,13) 16

% (150) %

je Aktie *

* Das bereinigte

Segmentbetriebsergebnis

(Verlust), die bereinigte

operative Marge, der bereinigte

Nettoverlust und der bereinigt

verwässerte Verlust je Aktie der

Segmente, die hier und anderswo

in dieser Einreichung genannt

werden, sind nicht GAAP-konforme

Kennzahlen und schließen

vorwiegend Belastungen und

Gutschriften des Zubair

Altvertrages ebenso wie

Wertberichtigungen auf

Warenvorräte und sonstige

Aufwendungen aus.

** Die bereinigte

Segmentmargenerhöhung/

(Rückgang), die hier und

anderswo in dieser Einreichung

genannt werden, wurden mithilfe

der Veränderungen des

bereinigten

Segmentbetriebsergebnisses

(Verlustes) gegenüber der

Veränderung des Umsatzes

berechnet.



Shivram fuhr fort: "Nach einer ausgedehnten Periode unerbittlicher

Veränderungen der Kostenstruktur, der Einführung disziplinierter

Finanzkennzahlen und der Neuausrichtung unseres Unternehmens

insgesamt ist Weatherford jetzt mit einem gestrafften Portfolio

ausgezeichnet positioniert, um nennenswerte Fortschritte beim

Betriebsergebnis zu erzielen und unseren Verschuldungsgrad senken zu

können.



Da sich die Fundamentaldaten bei Angebot und Nachfrage laufend

verbessern, stehen wir vor dem Anfang eines mehrjährigen Zyklus

höherer Ausgaben unserer Kunden, die sich fast ausschließlich auf die

Entwicklung alternder Lagerstätten, vorwiegend an Land,

konzentrieren. Wir sind bestens darauf vorbereitet, aus den Vorteilen

dieser Art von Zyklus Nutzen zu ziehen, da dieser genau auf unsere

Stärken bei Bohrlochkonstruktion, Komplettierung und künstlicher

Förderung abzielt.



Wir kommen jetzt aus dieser Rezession als erheblich stärkeres

Unternehmen heraus. Mit der geänderten Kostenstruktur und einer

nennenswert verbesserten Bilanz haben wir uns verpflichtet, für

unsere Kunden durch Innovation, Zusammenarbeit und zweckmäßige

Lösungen einen Unterschied zu bewirken. Wir konzentrieren uns auf

Servicequalität, Sicherheit, Kundenengagement, Talentmanagement und

die weitere Stärkung einer Kultur der Rechenschaftspflicht. Im Rahmen

der Umsetzung unserer "zurück zu den Wurzeln" Strategie erwarten wir,

dass damit natürlich auch stärkere Finanzergebnisse verbunden sind."



Ergebnisse des vierten Quartals 2016



Der Umsatz des vierten Quartals 2016 erreichte $ 1,41 Milliarden

verglichen mit $ 1,36 Milliarden im dritten Quartal 2016, bzw. $ 2,01

Milliarden im vierten Quartal 2015. Der Umsatz des vierten Quartals

stieg sequenziell um 4 % und ging gegenüber dem Vorjahr um 30 %

zurück. Der Umsatz in Nordamerika verbesserte sich, trotz der

Stilllegung des Hochdruckfördergeschäfts in den USA in der Mitte des

Quartals, um 8 %. Der internationale Umsatz stieg um 2 % und der

Umsatz bei Bohranlagen an Land ging sequenziell um 4 % zurück.



Der Nettoverlust erreichte im vierten Quartal 2016 $ 549 Millionen

(ein verwässerter Nettoverlust von $ 0,59 je Aktie), verglichen mit $

1,78 Milliarden Verlust im dritten Quartal 2016 (verwässerten

Nettoverlust von $ 1,98 je Aktie) und $ 1,21 Milliarden Verlust im

vierten Quartal des vergangenen Jahres (verwässerter Nettoverlust von

$ 1,54 je Aktie).



Der bereinigte, nicht GAAP-konforme Nettoverlust erreichte im

vierten Quartal 2016 $ 303 Millionen (verwässerter, nicht

GAAP-konformer Nettoverlust von $ 0,32 je Aktie), verglichen mit

einem nicht GAAP-konformen Verlust von $ 349 Millionen im dritten

Quartal 2016 (verwässerter, nicht GAAP-konformer Nettoverlust von $

0,39 je Aktie) und einem nicht GAAP-konformen Verlust von $ 102

Millionen im vierten Quartal des vergangenen Jahres (verwässerter,

nicht GAAP-konformer Nettoverlust von $ 0,13 je Aktie).



Die Kosten nach Steuern des vierten Quartals von $ 246 Millionen

schließen Folgendes ein:



- $ 125 Millionen an Abfindungszahlungen und

Restrukturierungskosten.

- $ 69 Millionen Kosten und andere Aufwendungen für die Schließung

des Hochdruckfördergeschäftes;

- $ 30 Millionen Kosten für Rechtsstreitigkeiten;

- $ 28 Millionen sonstige Belastungen und Gutschriften;

- $ 10 Millionen in Zusammenhang mit der Abwertung der ägyptischen

Währung; und

- $ 16 Millionen Erträge in Zusammenhang mit der Marktpreisanpassung

unserer ausstehenden Optionsscheine.



Die negative operative Segmentmarge des vierten Quartals von 5,4 %

verbesserte sich sequenziell um 273 Basispunkte und gegenüber dem

vierten Quartal 2015 um 801 Basispunkte. Die bereinigte negative

operative Segmentmarge des vierten Quartals von 5,4 % verbesserte

sich sequenziell um 273 Basispunkte und ging gegenüber dem vierten

Quartal 2015 um 824 Basispunkte zurück. Die bereinigte Erhöhung der

Segmentbetriebsergebnismarge erreichte sequenziell 68 %, bei einem

Umsatzwachstum von 4 %, und im Jahresvergleich betrug der Rückgang

der bereinigten Betriebsergebnismarge 22 %, bei einem Umsatzrückgang

von 30 %.



Freier Cashflow und vereinbarte Finanzkennzahlen



Der freie Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (nicht

GAAP-konform) betrug im vierten Quartal 2016 $ 171 Millionen,

einschließlich $ 263 Millionen aus der Reduzierung der

Betriebskapitalbilanzen. Die Investitionen in Höhe von $ 68 Millionen

waren um $ 72 Millionen bzw. um 51 % geringer als im selben Quartal

des vergangenen Jahres und stiegen gegenüber dem dritten Quartal 2016

um $ 6 Millionen bzw. 10 %. Im Jahr 2016 waren die Investitionen um $

478 Millionen bzw. 70 % geringer als 2015 und sie beweisen damit die

anhaltende Kapitaldisziplin. Der freie Cashflow des Quartals schloss

ebenfalls die Zahlung von $ 105 Millionen an Schuldzinsen ein.

Zusätzlich wurden $ 39 Millionen an Trennungsentschädigungen und

Restrukturierungskosten in bar bezahlt, um die künftigen

Betriebskosten noch weiter zu senken. Zum Jahresende hielten wir

sämtliche, in unseren revolvierenden und langfristigen

Kreditfazilitäten vereinbarten Finanzkennzahlen ein und wir gehen

davon aus, dass dies auch im gesamten Jahr 2017 der Fall sein wird.



Highlights der Regionen und Segmente



Nordamerika



(In Millionen, Drei Veränderung

ausgenommen Beträge je Monate

Aktie) zum

31. 30. 9. 2016 31.

Sequenziell Im

12. 12.

Jahresvergleich

2016 2015

Nordamerika

Umsatz $ 485 $ 449

$ 699 8 % (31) %

Segmentbetriebsverlust $ (58) $ (95)

$ (152) 39 % 62 %

Operative Segmentmarge (11,9) % (21,2) %

(21,8) % 938 Bp. 979 Bp.

Bereinigter (58) (95) (68)

40 % 15 %

Segmentbetriebsverlust

*

Bereinigte operative (11,9) % (21,2) %

(9,6) % 938 Bp. (221) Bp.

Segmentmarge *

* Der bereinigte

Segmentbetriebsverlust

und die bereinigte

operative

Segmentmarge, die hier

und anderswo in dieser

Einreichung genannt

werden, sind nicht

GAAP-konforme

Kennzahlen und

schließen vorwiegend

Belastungen und

Gutschriften in

Zusammenhang mit

Wertberichtigungen auf

Warenvorräte und

sonstige Aufwendungen

aus.



Der Umsatz des vierten Quartals war mit $ 485 Millionen um $ 36

Millionen bzw. 8 % sequenziell besser und um $ 214 Millionen bzw. 31

% niedriger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der

Segmentbetriebsverlust verbesserte sich im vierten Quartal

sequenziell um $ 37 Millionen auf $ 58 Millionen (-11,9 % Marge). Der

Segmentbetriebsverlust und der bereinigte Segmentbetriebsverlust

verbesserten sich gegenüber demselben Quartal des Vorjahres um 62 %

bzw. 15 %. Die sequenzielle Umsatzsteigerung in der Region ist auf

die Erhöhung der durchschnittliche Anzahl von Bohranlagen in Kanada

um 50 % und in den USA um 23 % zurückzuführen, die sich positiv auf

die Produktlinien Bohrlochkonstruktion, Bohrdienstleistungen und

Komplettierung auswirkte.



Zu den wichtigsten Erfolgen in den USA, sowohl an Land als auch

Offshore zählen:



- Im Bakken Shale wurde Weatherford von einem Kunden beauftragt,

elektrische Tauchpumpen (ESPs) durch Rotaflex® 1100 Pumpeneinheiten

mit langem Hubweg bei einer Gruppe von Bohrlöchern zu ersetzen, um

Ausfälle in den Bohrlöchern zu mindern und die Produktion bei

gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten zu steigern.

Weatherford führte die Präsenz- und Vor-Ort-Ausbildung von

Kundenmitarbeitern durch, um die reibungslose Umstellung

sicherzustellen. Die Ergebnisse waren so überzeugend, dass sich der

Kunde jetzt entschied, weitere 40 Rotaflex-Einheiten zu

installieren.

- Im Golf von Mexiko erhielt Weatherford einen verlängerbaren

Einjahresvertrag für Managed Pressure Driling (MPD) Services

[gesteuerte Druckbohrservices] bei schwierigen abgesetzten

Bohrlöchern, die der Betreiber ohne MPD als "unbohrbar" ansah.

Weatherford stellt eine schlüsselfertige Lösung bereit und arbeitet

bei der Integration des betriebsbereiten MPD-Pakets auf der

Bohrinsel mit dem Bohrunternehmer zusammen.



Internationale Geschäftstätigkeit



(In Millionen, Drei Veränderung

ausgenommen Beträge je Monate

Aktie) zum

31. 30. 9. 2016 31.

Sequenziell Im

12. 12.

Jahresvergleich

2016 2015

Internationale

Geschäftstätigkeit

Umsatz $ 827 $ 809

$ 1.166 2 % (29) %

Betriebsergebnis $ 7 $ 3

$ (75) 133 % 109 %

(Verlust):

Bereinigtes $ 7 $ 3

$ 142 133 % (96) %

Segmentbetriebsergebnis

*

Bereinigte operative 0,7 % 0,5 % 12,1

% 23 Bp. (1.138) Bp.

Segmentmarge *

* Das bereinigte

Segmentbetriebsergebnis

und die bereinigte

operative Segmentmarge,

die hier und anderswo

in dieser Einreichung

genannt werden, sind

nicht GAAP-konforme

Kennzahlen und

schließen vorwiegend

Belastungen und

Gutschriften des Zubair

Altvertrages ebenso wie

Wertberichtigungen auf

Warenvorräte und

sonstige Aufwendungen

aus.



Der Umsatz des vierten Quartals von $ 827 Millionen stieg

sequenziell um 2 % und war im Jahresvergleich um 29 % niedriger. Das

bereinigte operative Segmentbetriebsergebnis des vierten Quartals

erreichte $ 7 Millionen (0,7 % Marge), eine Steigerung gegenüber den

$ 3 Millionen (0,5 % Marge) des vergangenen Quartals; es war jedoch

geringer als die $ 142 Millionen (12,1 % Marge) desselben

Vorjahresquartals.



- Lateinamerika



Der Umsatz des vierten Quartals war mit $ 250 Millionen um $ 5

Millionen bzw. 2 % sequenziell und im Vergleich mit demselben Quartal

des Vorjahres um $ 126 Millionen bzw. 34 % niedriger. Das bereinigte

Segmentbetriebsergebnis des vierten Quartals von $ 6 Millionen (2,3 %

Marge) war sequenziell um $ 8 Millionen bzw. im Vergleich mit

demselben Quartal des Vorjahres um 90 % niedriger. Der bereinigte

Segmentmargenrückgang betrug im Quartal sequenziell 125 %. Die

Hauptverursacher des Umsatzrückgangs waren die reduzierten

Aktivitäten in Venezuela, geringere Offshore-Aktivitäten in Mexiko

und ein weiterer Rückgang der Offshore-Tätigkeiten in Brasilien, die

teilweise durch höhere Aktivitäten in Kolumbien aufgrund der

gestiegenen Anzahl aktiver Bohranlagen kompensiert wurden. Der

Rückgang der bereinigten operativen Marge war vorwiegend auf den

Produktlinienmix zurückzuführen, der sich negativ auf das bereinigte

Betriebsergebnis auswirkte.



In Kolumbien konnte Weatherford für einen Kunden mithilfe

effizienter Technologien und Dienstleistungen durch den Einsatz von

Drilling with Casing (DwC) Systemen in einem Bohrloch mit hohem

Schlammverlust Kosteneinsparungen erzielen. Dies führte im Vergleich

mit konventioneller Bohrung zu einem Rückgang der Betriebskosten um

40 %.



- Europa/Afrika südlich der Sahara/Russland



Der Umsatz des vierten Quartals war mit $ 214 Millionen um $ 11

Millionen bzw. 5 % sequenziell und um $ 123 Millionen bzw. 37 %

niedriger als im selben Quartal des Vorjahres. Der bereinigte

Segmentbetriebsverlust von $ 8 Millionen (- 4,0 % Marge) stieg

sequenziell gegenüber einem Verlust von $ 3 Millionen (- 1,0 % Marge)

und steht im Jahresvergleich einem positiven Ergebnis von $ 38

Millionen (11,4 % Marge) gegenüber. Der anhaltende Rückgang der

Offshore-Aktivitäten in Westafrika und der saisonbedingte, beginnende

Rückgang in der Nordsee und in Russland waren weitestgehend für die

rückläufige sequenzielle Umsatzentwicklung verantwortlich.



Zu den Highlights der Region zählen:



- Weatherford erhielt dank seiner nachgewiesenen Fähigkeit,

Dienstleistungen über mehrere Produktlinien hinweg effizient zu

erbringen, das Personal an Bord (POB) zu reduzieren und die Kosten

zu senken, einen Dreijahresvertrag für integrierte Dienstleistungen

auf einer Bohrinsel in der Nordsee. Zum Dienstleistungsumfang

gehören Tubular Running Services, Line Hangers und Mietwerkzeuge.

Des Weiteren bietet Weatherford Training an, um dazu beizutragen,

dass der Betrieb mit dem geringstmöglichen POB sicher und effizient

abgewickelt werden kann.

- In einem anderen Bereich der Nordsee hat Weatherford in einem

alternden Bohrloch mit Integritätsproblemen inverse Gasliftysteme

installiert. Bisher wird in diesem Bohrloch herkömmliches Gasliften

verwendet. Aufgrund regulatorischer Änderungen musste der Betreiber

eine Methode zur verbesserten Erdölförderung (EOR) finden. Die

Technologien der Renaissance®-Lösungsfamilie für marginale Felder,

einschließlich Sicherheitsventile, ermöglichten laufende

Gasinjektion zur Maximierung der Produktion und Minimierung der

Kosten.



- Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik



Der Umsatz des vierten Quartals war mit $ 363 Millionen um 10 %

sequenziell und um 20 % niedriger als im selben Quartal des

Vorjahres. Das bereinigte Segmentbetriebsergebnis erreichte $ 9

Millionen (2,4 % Marge), eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von

$ 8 Millionen (-2,2 % Marge) des vergangenen Quartals und ging

gegenüber $ 45 Millionen (10,0 % Marge) im selben Quartal des

Vorjahres zurück. Der Umsatz stieg in der Region aufgrund von

Produktlieferungen zum Jahresende in den Bereichen Komplettierung und

künstliche Forderung, aber auch wegen höherer Serviceaktivitäten in

Algerien und in den Golfländern. Das bereinigte Betriebsergebnis

verbesserte sich aufgrund niedrigerer Betriebskosen und von

Produktverkäufen mit höheren Margen.



Während des Quartals konnte Weatherford ebenfalls einige

nennenswerte Abschlüsse im Mittleren Osten tätigen:



- Einen dreijährigen Coiled-Tubing Servicevertrag für eine große

nationale Ölgesellschaft (NOC) in der Region. Des Weiteren gewann

das Unternehmen Marktanteile mit der Unterzeichnung eines

Dreijahresvertrages für Open- und Cased-Hole-Komplettierung. Bei

beiden Abschlüssen wurde Weatherford aufgrund seiner

technologischen Differenzierung, der Fähigkeit, Ressourcen

kurzfristig bereitzustellen, und des umfassenden Kundenengagements

gewählt



Ebenso konnte Weatherford in der Region eine nennenswerte Zunahme

bei MPD-Verträgen verzeichnen:



- In einem großen Markt des Mittleren Ostens hat sich MPD von

einer

speziellen Anwendung, die nur unter extremen Bohrlochkonditionen

eingesetzt wurde, zum Stand der Technik entwickelt, die in

zahlreichen Bohrlochtypen verwendet wird. Weatherford konnte die

breite Akzeptanz von MPD bei Aktivitäten an Land sowie steigendes

Interesse am Einsatz von rotierenden Steuergeräten in komplexen

Offshore-Bohrlöchern feststellen. Diese Technologien bieten bei der

Minderung von Bohrrisiken, der Kostenreduktion, der Erhöhung der

Sicherheit, der Effizienz beim Erreichen der Zieltiefe und beim

Lagerstättenzugang erkennbare Vorteile.

- In einem anderen Gebiet des Mittleren Ostens erreichte Weatherford

mithilfe von MPD die Gesamttiefe in einem Hochdruckbohrloch

erfolgreich in weniger als 10 Tagen. Der Betreiber ging von 36

Tagen für das Bohren der letzten beiden Bohrlochabschnitte aus. Es

waren keine Kicks oder Verluste zu verzeichnen und der Kunde sparte

ca. $ 1,3 Millionen an Kosten. Aufgrund dieses Erfolges wird der

Kunde MPD sehr wahrscheinlich bei weiteren Bohrlöchern einsetzen.

- Weatherford erhielt seinen ersten Auftrag für Offshore-MPD von

einer nationalen Ölgesellschaft (NOC) in der Region. Der

Dreijahresvertrag betrifft mehrere herausfordernde

Offshore-Bohrlöcher, darunter erschöpfte Lagerstätten,

Bruchstellen, Zonen mit hohem Wasserdruck, hohe Temperaturen und

tiefes Gas. MPD-Systeme bieten bei tiefen Erdgasbohrungen

nennenswerte Vorteile, einschließlich weniger Kicks und

Seitenkleben.



Bohranlagen an Land



Der Umsatz des vierten Quartals war mit $ 94 Millionen um $ 4

Millionen bzw. 4 % sequenziell und im Vergleich mit demselben Quartal

des Vorjahres um $ 53 Millionen bzw. 36 % niedriger. Der

Segmentbetriebsverlust des vierten Quartals von $ 25 Millionen (-26,1

% Marge) war sequenziell um $ 6 Millionen bzw. verglichen mit

demselben Quartal des Vorjahres um $ 8 Millionen höher. Der

Hauptgrund für den Rückgang des Umsatzes und des Betriebsergebnisses

war die geringe Anzahl von aktiven Bohranlagen, da die Verträge

mehrerer Einheiten ausliefen und sich weitere auf dem Weg an andere

Standorte befanden.



Umklassifizierungen



Verschiedene Beträge aus Vorjahren wurden umklassifiziert, um mit

der Darstellung des laufenden Jahres in Zusammenhang mit der

Umstellung auf neue Rechnungslegungsstandards übereinzustimmen.



Über Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

beschäftigt ca. 30.000 Mitarbeitende und ist in mehr als 90 Ländern

tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 900 Standorten,

darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com und Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn,

Facebook, Twitter und YouTube verbinden.



Telefonkonferenz



Am 2. Februar 2017, um 08:30 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um 07:30

Uhr Central Time (CT) wird das Unternehmen eine Telekonferenz

veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu

besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telekonferenz live auf

der Unternehmenswebsite unter

http://ir.weatherford.com/conference-call-details zu folgen. Eine

Aufzeichnung und ein Transkript der Telekonferenz werden kurz nach

deren Abschluss in dieser Rubrik der Website zur Verfügung stehen.



Kontakte: Christoph +1.713.836.4615

Bausch

Executive Vice

President und

Chief

Financial

Officer

Karen +1.713.836.7430

David-Green

Vice President

- Investor

Relations,

Marketing and

Communications



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung und die angekündigte Telefonkonferenz

können zukunftsgerichtete Aussagen einschließen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem den nicht

GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven Steuersatz,

den freien Cashflow, die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder

Erwartungen bezüglich der Geschäftsaussichten und die

Investitionsaufwendungen des Unternehmens, und werden im Allgemeinen

mit den Worten "glauben", "planen", "erwarten", "antizipieren",

"schätzen", "vorausblicken", "budgetieren", "beabsichtigen",

"Strategie", "Plan", "Leitlinie", "können", "sollen", "werden",

"würde", "wird", "wird weiterhin", "wird wahrscheinlich dazu führen",

und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet, obwohl nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe

enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten

und Erwartungen der Unternehmensführung von Weatherford und

unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Ungewissheiten. Falls

einer oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten

oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen,

könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen

unserer zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Leser werden ebenfalls

darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Vorhersagen

sind und von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder

Ergebnissen erheblich abweichen können, einschließlich möglicher

Veränderungen der erwarteten Einsparungen in Zusammenhang mit dem

bisherigen Stellenabbau und der bisherigen und weiteren Schließung

von Betriebsstätten, und der Risiken, die mit der Fähigkeit des

Unternehmens verbunden sind, den von diesen Maßnahmen erwarteten

Nutzen und die vorhergesehenen Kosteneinsparungen zu erzielen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden des Weiteren von den, im

Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2015 endende

Jahr auf Formular 10-K sowie im Quartalsbericht des Unternehmens auf

Formular 10-Q und in anderen, von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei

der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten

Dokumenten beschriebenen Risikofaktoren beeinflusst. Wir verpflichten

uns in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur

zukunftsbezogener Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß

bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.



Weatherford International Ltd.

Zusammengefasste konsolidierte

Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft)

(In Millionen, ausgenommen

Beträge je Aktie)

Drei Geschäftsjahr

Monate zum

zum

31. 31. 12. 2015

31. 31. 12.

12.

12. 2015

2016

2016

Nettoumsätze:

Nordamerika $ 485

$ 699 $ 1.878 $ 3.494

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 363 453

1.453 1.947

Europa/ASS/Russland 214 337

939 1.533

Lateinamerika 250 376

1.059 1.746

Bohranlagen an Land 94 147

420 713

Summe Nettoumsatz 1.406 2.012

5.749 9.433

Betriebsergebnis (Verlust):

Nordamerika (58) (68)

(382) (224)

Nahost/Nordafrika/Asien 9 45

7 211

Europa/ASS/Russland (8) 38

(11) 217

Lateinamerika 6 59

65 315

Bohranlagen an Land (25) (17)

(87) 13

Bereinigtes (76) 57

(408) 532

Segmentbetriebsergebnis

(Verlust)

Forschung und Entwicklung (40) (52)

(159) (231)

Verwaltungsaufwand (32) (47)

(139) (194)

Sonstige Kosten, netto (251) (992)

(1.545) (1.653)

Summe Betriebsverlust (399) (1.034)

(2.251) (1.546)

Sonstige Aufwendungen:

Zinsaufwand, netto (136) (117)

(499) (468)

Agio Anleihenrückkauf, netto - -

(78) -

Marktpreisanpassung 16 -

16 -

ausstehender Optionsscheine

Aufwand für Währungsabwertungen (10) (17)

(41) (85)

Sonstige, netto (8) 20

(24) 3

Nettoverlust vor Ertragssteuern (537) (1.148)

(2.877) (2.096)

Ertragssteuergutschriften (7) (52)

(496) 145

(Rückstellungen)

Nettoverlust (544) (1.200)

(3.373) (1.951)

Auf Minderheitsanteile 5 8

19 34

entfallender Reingewinn

Auf Weatherford entfallender $ (549)

$ (1.208) $ (3.392) $ (1.985)

Nettoverlust

Auf Weatherford entfallender

Verlust je Aktie:

Unverwässert und verwässert $ (0,59)

$ (1,54) $ (3,82) $ (2,55)

Gewichtete Durchschnittsanzahl

ausstehender Aktien:

Unverwässert und verwässert 937 782

887 779



Weatherford International Ltd.

Ausgewählte Daten der Gewinn-

und Verlustrechnung

(ungeprüft)

(In Millionen)

Drei Monate zum

31. 12. 2016

30. 30. 31. 31.

9.

6. 3. 12.



2016 2016 2016 2015

Nettoumsätze:

Nordamerika $ 485

$ 449 $ 401 $ 543 $ 699

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 363

329 400 361 453

Europa/ASS/Russland 214

225 243 257 337

Lateinamerika 250

255 249 305 376

Bohranlagen an Land 94

98 109 119 147

Summe Nettoumsatz $ 1.406

$ 1.356 $ 1.402 $ 1.585 $ 2.012

Drei Monate zum

31. 12. 2016

30. 30. 31. 31.

9.

6. 3. 12.



2016 2016 2016 2015

Betriebsergebnis (Verlust):

Nordamerika $ (58)

$ (95) $ (101) $ (128) $ (68)

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 9

(8) - 6 45

Europa/ASS/Russland (8)

(3) 1 (1) 38

Lateinamerika 6

14 1 44 59

Bohranlagen an Land (25)

(19) (17) (26) (17)

Bereinigtes (76)

(111) (116) (105) 57

Segmentbetriebsergebnis

(Verlust)

Forschung und Entwicklung (40)

(33) (41) (45) (52)

Verwaltungsaufwand (32)

(30) (34) (43) (47)

Sonstige Kosten, netto (251)

(771) (269) (254) (992)

Summe Betriebsverlust $ (399)

$ (945) $ (460) $ (447) $ (1.034)

Drei Monate zum

31. 12. 2016

30. 30. 31. 31.

9.

6. 3. 12.



2016 2016 2016 2015

Umsätze nach

Produkt-/Servicelinien:

Formationsbewertung und $ 773

$ 765 $ 806 $ 890 $ 1.087

Bohrlochkonstruktion (a)

Komplettierung und Produktion 539

493 487 576 778

(b)

Bohranlagen an Land 94

98 109 119 147

Summe Umsätze $ 1.406

$ 1.356 $ 1.402 $ 1.585 $ 2.012

Produkt-/Servicelinien

Drei Monate zum

31. 12. 2016

30. 30. 31. 31.

9.

6. 3. 12.



2016 2016 2016 2015

Abschreibungen:

Nordamerika $ 41

$ 55 $ 58 $ 54 $ 73

Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik 52

60 60 61 61

Europa/ASS/Russland 41

45 48 48 46

Lateinamerika 55

56 56 61 63

Bohranlagen an Land 22

22 23 22 26

Forschung, Entwicklung und 4

4 4 4 6

Verwaltung

Summe Abschreibungen und $ 215

$ 242 $ 249 $ 250 $ 275

Wertberichtigungen

(a) Formationsbewertung und

Bohrlochkonstruktion umfasst

gesteuerte Druckbohrung,

Bohrdienstleistungen,

Tubular Running Services,

Bohrwerkzeuge,

Mietausrüstung, Wireline

Services, Test- und

Produktionsdienstleistungen,

Re-entry und Fishing

Services,

Zementierungsprodukte,

Auskleidungssysteme,

integrierte

Labordienstleistungen und

Surface Logging.

(b) Komplettierung und

Produktion umfasst

künstliche Fördersysteme,

Stimulation, und

Komplettierungssysteme.



Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den

allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus.

Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass

gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse

(im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern

dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige

Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer

Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten nicht

GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform

ermittelten und ausgewiesenen Betriebsergebnisse,

Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten

herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen

Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in

Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.



Weatherford International

Ltd.

Überleitung der

GAAP-konformen zu nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen

(ungeprüft)

(In Millionen,

ausgenommen Beträge je

Aktie)

Drei

Geschäftsjahr

Monate zum

zum

31. 30.

9. 2016 31. 31. 31.

12.

12. 12. 12.

2016

2015 2016 2015

Betriebsergebnis

(Verlust):

GAAP-konformer $ (399)

$ (945) $ (1.034) $ (2.251) $ (1.546)

Betriebsverlust

Trennungsentschädigungen, 130

22 68 280 232

Restrukturierung und

Ausstieg aus

Geschäftsbereichen

Kosten für 30

9 4 220 116

Rechtsstreitigkeiten,

netto

Wertminderungen, 91

740 838 1.043 1.105

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige(a) (b) (c) (d)

Altverträge und sonstige -

- 82 2 200

Summe nicht 251

771 992 1.545 1.653

GAAP-konformer

Anpassungen

Nicht GAAP-konformes $ (148)

$ (174) $ (42) $ (706) $ 107

bereinigtes

Betriebsergebnis

(Verlust)

Verlust vor

Ertragssteuern

GAAP-konformer Verlust $ (537)

$ (1.084) $ (1.148) $ (2.877) $ (2.096)

vor Ertragssteuern

Anpassung des 251

771 992 1.545 1.653

Betriebsergebnisses:

Agio Anleihenrückkauf, -

- - 78 -

netto

Marktpreisanpassung (16)

- - (16) -

ausstehender

Optionsscheine

Aufwand für 10

- 17 41 85

Währungsabwertungen

Nicht GAAP-konformer $ (292)

$ (313) $ (139) $ (1.229) $ (358)

Verlust vor

Ertragssteuern

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern:

GAAP-konforme $ (7)

$ (692) $ (52) $ (496) $ 145

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern

Steuerlicher Effekt auf 1

660 97 600 (7)

nicht GAAP-konforme

Anpassungen

Nicht GAAP-konforme $ (6)

$ (32) $ 45 $ 104 $ 138

(Rückstellungen für)

Gutschriften von

Ertragssteuern

Auf Weatherford

entfallender

Nettoverlust:

GAAP-konformer $ (549)

$ (1.780) $ (1.208) $ (3.392) $ (1.985)

Nettoverlust

Gesamtaufwand nach 246

1.431 1.106 2.248 1.731

Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (303)

$ (349) $ (102) $ (1.144) $ (254)

Nettoverlust

Auf Weatherford

entfallender verwässerter

Verlust je Aktie;

GAAP-konformer $ (0,59)

$ (1,98) $ (1,54) $ (3,82) $ (2,55)

verwässerter Verlust je

Aktie

Gesamtaufwand nach 0,27

1,59 1,41 2,53 2,22

Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (0,32)

$ (0,39) $ (0,13) $ (1,29) $ (0,33)

verwässerter Verlust je

Aktie:

GAAP-konformer effektiver (1) %

(64) (5) % (17) % 7 %

Steuersatz (e)

%

Nicht GAAP-konformer (2) %

(10) 32 % 8 % 39 %

effektiver Steuersatz (f)

%

(a) Wertminderungen,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige in Höhe von $ 91

Millionen schließen im

vierten Quartal 2016

Kosten in Zusammenhang

mit der Stilllegung des

Hochdruckfördergeschäftes

und sonstige Aufwendungen

in Höhe von $ 69

Millionen sowie $ 22

Millionen sonstige

Belastungen und

Gutschriften ein.

(b) Wertminderungen,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige in Höhe von $

1,0 Milliarden für das am

31. Dezember 2016

geendete Geschäftsjahr

schließen $ 710 Millionen

für die Wertminderung

langfristiger

Vermögenswerte,

Abschreibungen auf

Vermögenswerte und

sonstige Belastungen und

Gutschriften, $ 219

Millionen für

Wertberichtigungen von

Warenvorräten und $ 114

Millionen Aufwendungen in

Zusammenhang mit dem

Hochdruckfördergeschäft

ein.

(c) Wertminderungen,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige in Höhe von $

838 Millionen schließen

im vierten Quartal 2015 $

514 Millionen für die

Wertminderung

langfristiger

Vermögenswerte, $ 217

Millionen für

Wertberichtigungen von

Warenvorräten, $ 46

Millionen für Belastungen

in Zusammenhang mit

Lieferverträgen, $ 31

Millionen Aufwendungen

für Forderungsverluste

und $ 30 Millionen

sonstige Aufwendungen

ein.

(d) Wertminderungen,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und

sonstige in Höhe von $

1.1 Milliarden für das am

31. Dezember 2015

geendete Geschäftsjahr

schließen $ 638 Millionen

für die Wertminderung

langfristiger

Vermögenswerte, $ 226

Millionen für

Wertberichtigungen von

Warenvorräten, $ 130

Millionen für

Aufwendungen in

Zusammenhang mit

Lieferverträgen, $ 31

Millionen Aufwendungen

für Forderungsverluste

und $ 80 Millionen

sonstige Aufwendungen

ein.

(e) Der nach GAAP ermittelte

effektive Steuersatz ist

die GAAP-konforme

Ertragssteuerrückstellung

geteilt durch den

GAAP-konformen Gewinn vor

Ertragssteuern.

(f) Der nicht GAAP-konforme

effektive Steuersatz ist

die nicht GAAP-konforme

Ertragssteuerrückstellung

geteilt durch den nicht

GAAP-konformen Gewinn vor

Ertragssteuern berechnet

in Tausend.



Weatherford

International Ltd.

Ausgewählte Bilanzdaten

(ungeprüft)

(In Millionen)

31. 30. 30. 31. 31.

12. 9. 6. 3. 12.

2016 2016 2016 2016 2015

Aktiva:

Barbestand und $ 1.037 $ 440 $

452 $ 464 $ 467

zahlungswirksame Mittel

Forderungen, netto 1.383 1.414 1.484

1.693 1.781

Lagerbestände, netto 1.802 1.917 2.195

2.302 2.344

Immobilien, Anlagen und 4.480 4.708 5.247

5.471 5.679

Ausrüstung, netto

Goodwill und 3.045 3.104 3.182

3.216 3.159

immaterielle

Vermögenswerte, netto

Passiva:

Kreditoren 845 666 790

934 948

Kurzfristige Darlehen 179 555 290

1.212 1.582

und der fällige Anteil

langfristiger Darlehen

Langfristige 7.403 6.937 6.943

5.846 5.852

Finanzverbindlichkeiten



Weatherford International

Ltd.

Nettoverschuldung

(ungeprüft)

(In Millionen)

Veränderung der

Nettoverschuldung im

Dreimonatszeitraum bis zum

31. 12. 2016:

Nettoverschuldung Stand 30. $

(7.052)

9. 2016

Betriebsverlust (399)

Abschreibungen 215

Investitionsaufwand für (68)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Erlöse aus Veräußerungen 21

und

Versicherungsentschädigungen

Abnahme des 263

Umlaufvermögens

Erlöse aus der Emission 448

von Anteilen, netto

Erlöse aus 43

Wechselforderungen

Zahlungen für (33)

Rechtsstreitigkeiten

Wertberichtigungen von 64

Vermögenswerten und sonstige

Kosten

Aufwand für 10

Währungsabwertungen

Gezahlte Ertragssteuern (21)

Zinsaufwand (105)

Andere 69

Nettoverschuldung Stand 31. $

(6.545)

12. 2016

Veränderung der

Nettoverschuldung im

Zwölfmonatszeitraum bis zum

31. 12. 2016:

Nettoverschuldung Stand 31. $

(6.967)

12. 2015

Betriebsverlust (2.251)

Abschreibungen 956

Investitionsaufwand für (204)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Erlöse aus Veräußerungen 88

und

Versicherungsentschädigungen

Abnahme des 453

Umlaufvermögens

Erlöse aus der Emission 1.071

von Anteilen, netto

Erlöse aus 43

Wechselforderungen

Agio Anleihenrückkauf, (78)

netto

Zahlungen für den Kauf von (87)

Leasinggegenständen

Kosten für 157

Rechtsstreitigkeiten, netto

Wertberichtigungen von 630

langlebigen Vermögenswerten,

Wertberichtigungen von

Vermögenswerten und sonstige

Kosten

Aufwendungen für 219

Lagerbestände

Aufwand für 41

Währungsabwertungen

Gezahlte Ertragssteuern (161)

Zinsaufwand (467)

Nettoveränderung der 51

Forderungs- bzw.

Kostenüberschüsse

Andere (39)

Nettoverschuldung Stand 31. $

(6.545)

12. 2016

Bestandteile der 31. 12. 30. 31. 12.

Nettoverschuldung 2016 9. 2015

2016

Barmittel $ 1.037 $

440 $ 467

Kurzfristige Darlehen und (179) (555)

(1.582)

der fällige Anteil

langfristiger Darlehen

Langfristige (7.403) (6.937)

(5.852)

Finanzverbindlichkeiten

Nettoverschuldung $ (6.545) $

(7.052) $ (6.967)

Bei "Nettoverschuldung"

handelt es sich um Schulden

abzüglich der Barmittel. Das

Management ist der Meinung,

dass sie nützliche

Informationen über unseren

Verschuldungsgrad bietet, da

sie Barmittel

berücksichtigt, die zur

Rückzahlung von Schulden

verwendet werden könnten.

Das Umlaufvermögen ist als

die Summe der Forderungen

und Lagerbestände abzüglich

der Verbindlichkeiten

definiert.



Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den

allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus.

Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass

gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse

(im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern

dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige

Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer

Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten nicht

GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform

ermittelten und ausgewiesenen Cashflow-Informationen herangezogen,

sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen Kapitalflussrechnungen

betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP

ermittelt hat.



Weatherford International

Ltd.

Ausgewählte Cashflow-Daten

(ungeprüft)

(In Millionen)

Drei Geschäftsjahr

Monate zum

zum

31. 30. 9. 2016 31.

31. 31.

12. 12.

12. 12.

2016 2015

2016 2015

Nettomittelzufluss aus $ 136 $

(106) $ 323 $ (314) $ 706

(Verwendung in) operativen

Aktivitäten

Investitionsaufwand für (68) (62)

(140) (204) (682)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Erlöse aus Veräußerungen und 21 21

16 88 37

Versicherungsentschädigungen*

Freier Cashflow $ 89 $

(147) $ 199 $ (430) $ 61

Angepasst um 82 -

(15) 78 105

Prozesskostenaufwand

(Erstattungen) **

Freier Cashflow aus $ 171 $

(147) $ 184 $ (352) $ 166

(verwendet für)

Betriebstätigkeiten

Der freie Cashflow wird als

die durch Betriebstätigkeiten

erwirtschafteten

Nettobarmittel definiert,

abzüglich Investitionsaufwand

zuzüglich Erlöse aus

Veräußerungen und

Versicherungsentschädigungen.

"Freier Cashflow aus

(verwendet für)

Betriebstätigkeiten" wird als

die durch Betriebstätigkeiten

erwirtschafteten

Nettobarmittel definiert,

abzüglich Investitionsaufwand

zuzüglich Erlöse aus

Veräußerungen und

Versicherungsentschädigungen

und um

Prozesskostenerstattungen

angepasst. Das Management

nutzt diese beiden Kennzahlen

des freien Cashflows zur

Messung der Fortschritte der

Initiativen zur Steigerung

von Kapitaleffizienz und des

Cashflows.

*Der Betrag von $ 88

Millionen zum 31. Dezember

2016 schließt Erlöse aus dem

Verkauf von Sachanlagen in

Höhe von $ 49 Millionen und $

39 Millionen

Versicherungserstattungen in

Zusammenhang mit dem Verlust

einer Bohranlage an Land ein.

**Der Betrag von $ 78

Millionen zum 31. Dezember

2016 schießt Zahlungen von $

82 Millionen vorwiegend in

Zusammenhang mit dem

SEC-Vergleich ein, der durch

Versicherungsleistungen aus

dem ersten Quartal 2016 in

Höhe von $ 4 Millionen für

einen Teil einer Zahlung für

die Beilegung einer

abgeleiteten Aktionärsklage

in Höhe von $ 120 Millionen,

die im dritten Quartal 2015

geleistet wurde, teilweise

kompensiert wird.



