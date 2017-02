Der DAX hat in der vergangenen Woche leicht abgegeben. Es sieht aber zum Wochenende nicht ganz unfreundlich aus. Wenn sich keine äußeren Störungen ergeben, könnte es positiv in die nächste Woche gehen. Der Index hat sich zwar von seinem letzten Hoch bei 11.876 Punkten in der vorletzten Woche wieder um 200 Punkte nach unten verabschiedet, aber die Gegenwehr nach dem Ausrutscher am 31.01. zeigt uns, ...

