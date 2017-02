INGOLSTADT (Dow Jones)--Die Volkswagen-Tochter Audi hat ihren Beschaffungsvorstand Bernd Martens mit der Aufarbeitung des Dieselskandals betraut, wie der Ingolstädter Autohersteller der Zeitung Automobilwoche bestätigte. Seit Herbst leitet Martens im Auftrag des Vorstands die "Diesel-Task-Force". Er koordiniert alle Teams aus den verschiedenen Geschäftsbereichen, die den Abgasskandal aufarbeiten - in erster Linie die Nachrüstung der rund 2,4 Millionen Audi-Fahrzeuge mit 2,0-Liter-Vierzylinder- und 3,0- Liter-Sechszylindermotor in den USA und Europa, in denen manipulierte Software zum Einsatz kam.

February 05, 2017 05:46 ET (10:46 GMT)

