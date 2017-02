Berlin (ots) - Berlin - Für seinen Vorschlag nach Aufnahmelagern in Nordafrika bekommt SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann heftige Kritik aus der eigenen Partei. Der Bundesvorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, Aziz Bozkurt, nannte es im Gespräch mit dem Tagesspiegel (Montagausgabe) "zynisch und menschenverachtend", Aufnahmelager in instabilen nordafrikanischen Ländern zu errichten, "um Geflüchtete nach dort abzuschieben und ihnen ordentliche Asylverfahren zu verwehren".



