FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.130 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.186 EUR

TJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.242 EUR

SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.233 EUR

RME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.308 EUR

RGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM.NEW DL-,01 0.382 EUR

MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.308 EUR

KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.023 EUR

HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.130 EUR

ETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.811 EUR

DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.280 EUR

CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.373 EUR

PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.093 EUR

AFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.186 EUR

PTTG XFRA TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 0.066 EUR

NVAL XFRA TH0355010R16 PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1 0.066 EUR

MEO3 XFRA DE0007257537 METRO AG VZO O.N. 1.060 EUR

MEO XFRA DE0007257503 METRO AG ST O.N. 1.000 EUR

THL XFRA AU000000TAH8 TABCORP HLDGS LTD 0.089 EUR

62C XFRA US12592V1008 CNX COAL RES UTS RP.LP IN 0.478 EUR

G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.431 EUR

XFRA XS1467421654 UC-HVB 22 MOSPRIME3MD

H2L XFRA US40418F1084 HFF INC. A DL -,01 1.463 EUR

5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.394 EUR

68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.177 EUR