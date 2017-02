Zahlen, Zahlen, Zahlen: US-Öllagervorräte, Commerzbank, China - Wochenausblick

Diese Woche: u.a. Geschäftszahlen von Münchener Rück und Commerzbank, sowie die Quartalsergebnisse von ThyssenKrupp. Im Gegensatz zur Vorwoche dürfte es in dieser Woche deutlich ruhiger an den Börsen sein. Es kommen nur wenige wichtige Konjunkturdaten, wie jene aus China zum Außenhandel und dem Volumen neuer Kredite.



Montag

Am Montag ist es an der Konjunkturfront ziemlich ruhig. Investoren werden sich in der Früh als Erstes die Industrieaufträge für Deutschland anschauen. Heute startet die UniCredit ihre Kapitalerhöhung von 13 Mrd. Euro. Sie läuft bis zum 10. Februar. Der sogenannte "Labor Market Conditions Index" (LMCI) der US-Notenbank wird um 16 Uhr im Fokus der Investoren stehen. Der Index bildet anhand von 19 Indikatoren, wie Arbeitslosenquote, Stundenlöhne und Zahl der befristeten Stellen, die Entwicklung am Arbeitsmarkt ab.



Dienstag

Die Daten zur Industrieproduktion Deutschlands schauen sich Investoren Dienstagfrüh zuerst an. Heute legt die Münchener Rück die vorläufigen Ergebnisse für 2016 vor. Laut der Homepage des Versicherungsriesen sagt der Konsens Bruttobeiträge von 49,3 Mrd. Euro vorher. Der Gewinn soll 2,7 Mrd. Euro erreichen. Die Schätzung für die Dividende liegt bei 8,51 Euro. Der Konzern profitiert von den steigenden Zinsen, weil er dadurch eine höhere Rendite auf das verwaltete Vermögen erwirtschaftet. Um 14.30 Uhr werden die Daten zur US-Handelsbilanz veröffentlicht. Das Außenhandelsdefizit soll im Dezember stabil geblieben sein bei 45,0 Mrd. Dollar.



Produktideen DAX® Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse DAX® Open End-Turbo-Call-Optionsschein 11.020,7771 Pkt. 17,92 TD7D1J Fallende Kurse DAX® Open End-Turbo-Call-Optionsschein 12.295,1454 Pkt. 17,63 TD7XR9 Stand: 03.02.2017 - 13:27 Uhr





Mittwoch

Mittwochfrüh schauen sich Investoren die Daten zu den Im- und Exporten Chinas genau an. Sie deuten auf die Konjunkturentwicklung der chinesischen Wirtschaft und der Weltwirtschaft hin. Im Januar sollen die Importe um 9,8 Prozent gestiegen sein, gegenüber 3,1 Prozent für Dezember. Für die Exporte wird ein Plus von 3,2 Prozent vorhergesagt, nach einem Rückgang um 6,2 Prozent im Vormonat. Heute legen der Hersteller von Windkraftanlagen Vestas und der Bergbauriese Rio Tinto die 2016er-Ergebnisse vor. Um 16.30 Uhr werden die Daten zu den US-Öllagervorräten veröffentlicht.



Donnerstag

Die Daten aus China zu den Produzentenpreisen und zur Inflation werden Donnerstagfrüh im Fokus der Investoren stehen. Zudem werden die Daten zum deutschen Außenhandel veröffentlicht. Heute legt die Commerzbank die Geschäftszahlen für 2016 und ThyssenKrupp die Quartalsergebnisse vor. Laut der Homepage der Commerzbank geht der Konsens von Erträgen von 9,3 Mrd. Euro aus. Der Gewinn soll 249 Mio. Euro erreichen. Mit den steigenden Zinsen hellen sich die Perspektiven für den Zinsüberschuss auf. Zudem präsentieren der Sportartikelhersteller Puma und der französische Ölmulti Total die Ergebnisse. Ab 15.10 Uhr könnte eine Rede von James Bullard, dem Chef der Notenbank von St. Louis, für Kursausschläge am Finanzmarkt sorgen. Um 16 Uhr folgen die Umsätze und Lagervorräte der US-Großhändler. Laut den Schätzungen sind die Vorräte um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, was zunehmende Zuversicht der Großhändler andeuten würde.



Freitag

Freitagmorgen werden die Daten aus China zur Geldmenge und zum Volumen neuer Kredite veröffentlicht. Um 16 Uhr gibt die Universität Michigan das US-Verbrauchervertrauen bekannt. Es soll im Februar auf 97,8 Punkte leicht gesunken sein, nach 98,5 Punkten für Januar.



Quelle: HSBC





