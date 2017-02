BMW BMW ruft 230 000 Wagen wegen Takata-Airbags erneut zurück DB1Verdacht auf Insiderhandel: Durchsuchung in der Deutschen Börse dauert an (Wiwo) DAIRATING: MOODY'S HEBT DAIMLER AUF 'A2' VON 'A3' - AUSBLICK 'STABIL' ET0AETERNA vereinbart 33 Mio EUR Schuldscheindarlehen als Teil eines Refinanzierungspakets für die Anleihe 12/17 KBC (VB +3,5%) Erfolgreiche Neustrukturierung der Finanzierung bei Kontron LINGewerkschaftschefs sehen Zeitplan für Linde -Praxair-Fusion in Gefahr (ManMag) NEMBausoftware-Spezialist Nemetschek vor Übernahmen - 200 Mio Euro einsetzbar PPA (VB +16,7%) PA Power Automation AG: Strategischer Investor beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu EUR 2,56 je Aktie SZG (VB +0,8%) Salzgitter -Chef findet "Trumpomanie" überzogen - Stahlkonzern erwartet mehr...

