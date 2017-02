Nicht nur die "Geschäftsmodell-Sportler" wie etwa KTM haben mit Sport zu tun, jedes börsenotierte Unternehmen hat es. Irgendwie. Hier ein paar Antworten auf ein Rundmail. Was die AT&S sagt: "Wir sind an allen sechs Standorten in Österreich, Indien, China und Korea nach dem internationalen Arbeitsschutzmanagementsystem OHSAS 18001 zertifiziert. Dies bedeutet, dass wir alle Prozesse zu Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Prävention und nachhaltiger Gesundheitsförderung systematisch untersuchen, Maßnahmen setzen, die Umsetzung überwachen und evaluieren. Darüber hinaus bieten wir freiwillige, individuelle Gesundheitsprogramme, abgestimmt auf die lokalen Bedürfnisse, an wie zum Beispiel Gratis-Impfungen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...