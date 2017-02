Die Preisindikation für die geplante variabel verzinste EUR 250 Mio. Marcolin (erwartete Ratings: B2/B) Anleihe wurde am Freitag mit 3mE+475 BP (Laufzeit 6, erstmals rückzahlbar nach 1 Jahr) bekannt gegeben. Im Laufe des Tages wurde diese um 50 BP auf 3mE+425 BP reduziert um final bei 3mE+412,5 BP zu landen. Ratings: Moody's erhöhte am Freitag das Daimler AG Rating um eine Stufe auf A2 (stabiler Ausblick; A- (Fitch)/A (S&P)). Darüber hinaus stufte Moody's die Ratings von INEOS Group Holdings SA um ein Notch bei stabilen Ausblick hinauf (Long Term Rating: Ba3; S&P: B+). Banco Popular berichtete am Freitag die Ergebnisse für 2016. Demnach wurde eine Kernkapitalquote (CET1) von 8,17% per Jahresende ausgewiesen. Dies ist zwar über dem in der SREP-Übergangsphase...

Den vollständigen Artikel lesen ...