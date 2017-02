Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler nach Jahreszahlen von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Höhere Investitionen in aktuelle Megatrends wirkten sich zwar zunächst negativ auf die Gewinnschätzungen aus, dürften sich letztlich aber auszahlen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Studie vom Montag. Er glaubt an weiteres Wachstum in der Pkw-Sparte Mercedes und einen Tiefpunkt im Lastwagensegment./tih/ag

