Im letzten August hatten wir die Aktie von Hapag-Lloyd empfohlen - und das hat sich als Volltreffer erwiesen. Mit einem Kurs von 16 Euro hatten wir damals fast exakt das Zwischentief erwischt, seitdem ging es für den Wert um satte 80 % aufwärts. Zugegebenermaßen hat die Dynamik selbst uns überrascht, kurzfristig scheint die Aktie nun reif für eine größere Konsolidierung, die aber eine neue Einstiegschance bieten würde.

Hapag-Lloyd ist durch schwere Zeiten gegangen, Überkapazitäten am Markt und ein schwaches weltweites Wachstum haben die Frachtraten auf Rekordtiefs gedrückt. Langsam zeichnet sich allerdings ein Ende der Misere hab. Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen sieht jedenfalls ein Licht am Ende des Tunnels, da vermehrt Schiffe abgewrackt würden und der Trend bei den Frachtraten gedreht habe. In der Tat: Der wichtigste Branchengradmesser, der China Containerized Freight Index, hat sich von den Tiefständen im letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...