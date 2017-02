Die Brenntag AG aus Mülheim an der Ruhr ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Mit über 14.000 Mitarbeitern an 530 Standorten in 74 Ländern stellt das Unternehmen, das seit 2010 börsennotiert und MDAX-Mitglied ist, ein Bindeglied zwischen den Chemieherstellern und den Industrieunternehmen dar, die die Chemikalien weiterverarbeiten.

Die Kundendatei beziffert Brenntag auf rund 180.000 Adressen, vor allem aus den Branchen Klebstoffe, Farben, Öl & Gas, Nahrungsmittel, Wasseraufbereitung, Körperpflege und Pharmazeutika. Um diese Unternehmen mit den benötigten Chemikalien zu versorgen, unterhält Brenntag zahlreiche Lager, in denen die Produkte zwischengelagert, neu verpackt, angemischt und - auf Wunsch Just in Time - ausgeliefert werden. Insgesamt führt Brenntag mehr als 10.000 unterschiedliche Chemikalien im Angebot.

Mit dieser Positionierung, die eine ideale Kombination von Größe und globaler Präsenz einerseits und der Kundennähe andererseits bietet, beansprucht Brenntag die Marktführerschaft für sich, der weltweite Marktanteil wird auf 6 % beziffert.

Die starke Marktstellung kann Brenntag zuverlässig in Wachstum ummünzen. Zwischen 2005 und 2015 hat der Rohertrag mit einer CAGR von 8,2 % zugelegt, allein seit dem Jahr des Börsengangs (2010) wurde ein Rohertragswachstum um fast 40 % auf 2,3 Mrd. Euro erreicht (bei einem Umsatz von 10,3 Mrd. Euro). Das EBITDA hat sich im selben Zeitraum klar überdurchschnittlich, um 12,3 % p.a. (CAGR), verbessert. Zuletzt betrug die EBITDA-Marge (zum Rohertrag) 35,6 %. Profitiert haben hiervon auch die Aktionäre: Während ...

