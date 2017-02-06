DIE FOLGENDE AKTIE WIRD WIE FOLGT WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE WILL RESUME TRADING WITH THE FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
bmp Holding AG BTBA DE0003304200
START PRETRADING 11:25
START RESTART AUCTION 11:30
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 11:35
EARLIEST PRICE DETERMINATION 11:35
THE FOLLOWING SHARE WILL RESUME TRADING WITH THE FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
bmp Holding AG BTBA DE0003304200
START PRETRADING 11:25
START RESTART AUCTION 11:30
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 11:35
EARLIEST PRICE DETERMINATION 11:35