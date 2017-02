DAX - Schneller Bullenkonter am Vormittag

Henry Philippson,

Der DAX® kam am Freitag nach den gemischten US-Arbeitsmarktdaten (das Lohnwachstum war schwächer als erwartet) kaum von der Stelle. Zum Wochenstart ging es dann heute Morgen zunächst deutlich in den Keller - der Index fiel unter die 11.600 Punkte-Marke. Im Bereich der untergeordneten Horizontalunterstützung um die 11.600 Punkte-Marke übernahmen am Vormittag die Bullen wieder das Ruder und die Abwärtskurslücke von 09:00 Uhr wurde relativ zügig wieder geschlossen.

Die Bewegung der vergangenen Handelstage könnte sich als bullische Konsolidierung entpuppen, die von einem erneuten Aufwärtsschub in den Bereich 11.720 bis 11.750 Punkte gefolgt werden könnte. Dafür darf nun das bisherige Tagestief nicht mehr unterboten werden. In dem Falle wären schnelle Anschlussverkäufe in Richtung 11.500 und tiefer einzuplanen. Danach sieht es aber nach dem schnellen Bullenkonter vom Vormittag aktuell nicht aus - die Bullen sind kurzfristig leicht im Vorteil für eine Fortsetzung in Richtung 11.720 bis 11.750 Punkte.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.01. bis 06.02.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 - 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

