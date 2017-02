Unterföhring (ots) - Erfolgreicher Sonntag für SAT.1: "The Voice Kids" und der Super Bowl machen den Sender mit einem Tagesmarktanteil von 11,2 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern zum Marktführer. "The Voice Kids" sichert sich zum Auftakt am Sonntag den Show-Sieg mit guten 11,9 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Quoten-Touchdown auch im Anschluss für die Übertragung des 51. Super Bowls zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons: SAT.1 erzielt mit den ersten beiden Quartern im Schnitt sehr gute 30,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Bereits am Vorabend punktete die vierte Folge von "The Biggest Loser" mit guten 11,5 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) und insgesamt 1,86 Millionen Zuschauern.



* Die kompletten Daten des fulminanten Super Bowls, den die New England Patriots erst nach Verlängerung mit 34:28 für sich entscheiden konnten, stehen am Dienstagvormittag zur Verfügung.



Diese Kids singen sich bei "The Voice Kids" in die Coach-Teams: Team "Larena": Chiara (9, Filzmoos/AT), Sofie (11, Hehlen), Julia (14, Brückl/AT) Team Mark: Kayan (14, Hamburg), Iggi (13, Düsseldorf), Elvira (14, Leichlingen), Diana (12, Easton/USA) Team Sasha: Eric (13, Denkendorf), Nick (9, Leinfelden-Echterdingen), Luca (14, Plattling)



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit der GFK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 06.02.2017 (vorläufig gewichtet: 05.02.2017)



