B2Gold Corporation veröffentlichte soeben die Produktions- und Umsatzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2016. Ebenso hat das Unternehmen eine Vorgabe für 2017 formuliert. Es folgt eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Zahlen:



Höhepunkte des vierten Quartals 2016



? Das Unternehmen erzielte eine Goldproduktion von 140.651 Unzen und verzeichnete damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung von 7%.



? Es wurde ein Umsatz in Höhe von 181,2 Mio. USD generiert, basierend auf dem Verkauf von 151.524 Unzen Gold zu im Schnitt 1.196 USD je Unze.



? Die Minenkonstruktion bei Fekola ist dem Zeitplan voraus, die Produktion könnte im Oktober 2017 beginnen.



Höhepunkte des Geschäftsjahres 2016



? Im Gesamtjahr 2016 erreichte die Goldproduktion mit 550.423 Unzen einen neuen Rekord.



? Durch den Verkauf von 548.281 Unzen Gold zu einem Durchschnittspreis von 1.246 USD je Unze generierte B2Gold einen Rekordumsatz in Höhe von 683,3 Mio. USD.



Produktions- und Kostenvorgabe für 2017



Das Unternehmen visiert für 2017 eine Produktion von 545.000-595.000 Unzen Gold an. Es wird mit Cashbetriebskosten von 610-650 USD je Unze gerechnet.



