Der erhoffte Jahresendspurt im Maschinenbau bleibt aus. Stattdessen brach die Nachfrage im Dezember ein. Grund könnten die politischen Entwicklungen auf wichtigen Märkten sein - viele Kunden sind verunsichert.

Das Brexit-Votum und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten belasten die Geschäfte von Deutschlands Maschinenbauern. Statt des sonst üblichen Jahresendspurts brachen die Bestellungen im Dezember um 15 Prozent ein, im Ausland gab es ein dickes Minus von 22 Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. Im Gesamtjahr sank der Auftragseingang damit um real 2 Prozent. "Mehr war angesichts der vielen politischen Unsicherheiten in der Welt auch nicht zu erwarten", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Die US-Präsidentschaftswahl und die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, hätten die ...

