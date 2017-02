Hamburg (ots) - Am 24. Februar präsentiert CinemaxX gemeinsam mit Q/S designed by und Warner Music in zehn ausgewählten Kinos deutschlandweit die Musik-Dokumentation "Robin Schulz - The Movie" einmalig im Kino. Und das Beste: Der international gefeierte DJ und Produzent Robin Schulz stellt seine Film-Biografie höchstpersönlich im CinemaxX Hamburg-Dammtor vor - Red Carpet und Blitzlichtgewitter inklusive! Tickets für das exklusive Screening sowie limitierte Karten für die Film-Premiere in Hamburg gibt es ab sofort unter www.cinemaxx.de/robinschulz.



Er ist einer der erfolgreichsten DJs unserer Zeit, nun erobert der Warner Music / WePlay Ausnahmekünstler Robin Schulz auch die Kinoleinwand. "Robin Schulz - The Movie" begleitet den Star-DJ auf seinen Gigs, dokumentiert seine Zusammenarbeit mit David Guetta und zeigt, wie der international gefeierte Musiker seine erste eigene Modekollektion beim Label QS designt.



Jeder Musikfan kennt Hits wie "Headlights" oder "Sugar". Am 24. Februar zeigt CinemaxX mit "Robin Schulz - The Movie" nun den Mann hinter den Sounds und Turntables auf der großen Leinwand. Im CinemaxX Hamburg-Dammtor feiert der Film außerdem seine Premiere - natürlich in Anwesenheit des DJs.



Aufgewachsen in Osnabrück, kaufte Schulz sich bereits mit 17 Jahren seine ersten Turntables. Mit seinem Remix der Hitsingle "Waves" im Jahr 2014 landete der DJ direkt an der Spitze der Charts in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien. Seitdem jagt ein Chartstürmer den nächsten. Heute spielt Schulz in der Liga der ganz großen internationalen DJs.



Der Master der coolen Beats zeigt sich in "Robin Schulz - The Movie" so offen wie nie zuvor. Wer seinen Lieblings-DJ hautnah erleben will, hat nun die Gelegenheit dazu. Tickets für das einmalige Musikerlebnis "Robin Schulz - The Movie" gibt es ab sofort an den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/events oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.



Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:



Berlin, Bielefeld, Dresden, Essen, Hamburg-Dammtor*, Hannover, München, Regensburg, Stuttgart-LH und Würzburg.



*Limitierte Fan-Tickets für die Premiere



