6. Februar 2017: Cleverness zahlt sich aus: Die ersten acht Folgen der neuen SAT.1-Krimi-Serie "Einstein" mit Tom Beck in der Hauptrolle begeisterten bis zu 12,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer und erreichten bis zu 2,7 Millionen Zuschauer (ab 3 J.). Der verschrobene Physikprofessor mit einer Schwäche für Aufputschmittel und schöne Frauen hat aber einiges mehr zu bieten. Deshalb schickt SAT.1 die Krimi-Serie in eine zweite Staffel. An Tom Becks Seite agiert dabei das eingespielte Team um Annika Ernst, Rolf Kanies und Haley Louise Jones. Produziert werden die neuen Folgen wieder von Zeitsprung Pictures GmbH (Produzenten: Michael Souvignier, Dominik Frankowski). Zuvor zeigt SAT.1 am Dienstag, 7. Februar 2017, das spektakuläre Finale der ersten Staffel in zwei neuen Folgen. In "Magnetismus" um 20:15 Uhr muss Polizeikommissar Tremmel (Rolf Kanies) sich nach einer wilden Nacht in einem Club wegen Mordes rechtfertigen: Er soll die Freundin des Clubbesitzers erschossen haben. Da Tremmel einige illegale Substanzen konsumiert hat, kann er sich an nichts erinnern. Nun ist es an Felix (Tom Beck) und Kommissarin Elena Lange (Annika Ernst), seine Unschuld zu beweisen. In der finalen Folge der ersten Staffel "E.M.P." sterben durch eine elektromagnetische Welle in einem Seniorenheim gleichzeitig fünf Bewohner. Und auch Elenas Sohn Leon (Paul Bohse), der einen Herzschrittmacher hat, schwebt in Lebensgefahr. Kann Einsteins Genialität ihn retten?



