Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta021/06.02.2017/11:55) - Die Firma Frank Optic Products GmbH hat beim

Amtsgericht Charlottenburg die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr

Vermögen beantragt. Frank Optic schuldet der Deutsche Technologie Beteiligungen

AG die Rückzahlung einer Darlehensforderung in Höhe von noch Eur 45.000 sowie

Zinsen in Höhe von Eur 9.000. Die DeTeBe hat diese Forderung nunmehr in voller

Höhe wertberichtigt.



(Ende)



Aussender: Deutsche Technologie Beteiligungen AG

Adresse: Stefan-George-Ring 29, 81929 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Gabriele Engler

Tel.: +49 89 1890848-0

E-Mail: engler@uca.de

Website: www.detebe.com



ISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1486378500998



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 06, 2017 05:55 ET (10:55 GMT)