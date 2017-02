Stuttgart - Die Sixt Leasing SE (ISIN DE000A0DPRE6/ WKN A0DPRE), eine der größten banken- und herstellerunabhängigen Full-Service-Leasinggesellschaften in Deutschland nutzte jüngst das aktuelle Niedrigzinsumfeld und zapfte erstmals nach dem Börsengang im Mai 2015 den Kapitalmarkt an, so die Börse Stuttgart.

