Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag nach schwachem Start deutlich erholt und notiert zur Mittagszeit entsprechend im Plus. Vor allem die defensiven Index-Schwergewichte legen zu, während diverse Industrietitel sich am anderen Ende der Tabelle aufhalten. Händler sprechen allerdings von einem ruhigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...