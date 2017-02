Marktkommentar

Economic Update: Die deutsche Wirtschaft wächst, verliert jedoch an Schwung

Die deutsche Wirtschaft hat im 3. Quartal 2016 etwas an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist mit 0,2% nur halb so stark gewachsen wie im 2. Quartal und damit deutlich verlangsamt zum durchschnittlichen Wachstumstempo von 0,5% seit der großen Rezession. Die Eurozone ist im 4. Quartal nach der ersten Schätzung mit 0,5% Quartalswachstum stärker als im Vorquartal gewachsen. Für das Kalenderjahr 2016 ist das ein Anstieg des BIP um +1,7% nach +2.0% Wachstum in 2015. Die erste Q4-Schätzung für Deutschland wird für den 14. Februar erwartet. Die Einkaufsmanagerindizes (EMI) für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen sind sowohl für Deutschland mit 56,4 und 53,4 als auch für die Eurozone mit 55,2 und 53,7 im deutlich expansiven Bereich, was auf eine stabile konjunkturelle Lage hindeutet.

