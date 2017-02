Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt am Wörthersee (pta025/06.02.2017/13:50) - Mit heutigem Tag hat die

Addiko Bank AG ("ADDIKO"), die österreichische Muttergesellschaft des ehemaligen

SEE-Bankennetzwerkes der HETA ASSET RESOLUTION AG ("HETA"), ihre von HETA

ausgereichten Finanzierungslinien mit ursprünglichen Rückzahlungsverpflichtungen

bis Ende 2022 an die HETA zurückgeführt. In Entsprechung der Vereinbarung mit

ADDIKO vom 23. Dezember 2016 (siehe dazu auch die Ad Hoc Meldung vom selben Tag)

erfolgte auf die Finanzierungslinie eine Rückführung von knapp einer Milliarde

Euro. Damit sind die Barmittel der HETA auf rd. Euro 7,4 Mrd. angestiegen.



Mit Rückzahlung wurden auch i.W. alle im Rahmen des Verkaufs des

SEE-Bankennetzwerkes der HETA an Advent International und EBRD im Jahr 2014

vereinbarten Gewährleistungen und Freistellungen und die komplexen

wechselseitigen vertraglichen Verflechtungen zwischen HETA und ADDIKO bereinigt

und endgültig beendet, sodass die HETA flexibler und rascher als ursprünglich

geplant ihre Abbauziele erreichen wird können.



Die vorzeitige Rückführung der Finanzierungslinie hat einen deutlich positiven

Ergebnisbeitrag zur Folge. Die konkreten bilanziellen Auswirkungen dieses für

die Erreichung der Ziele des Abbauplans der HETA erfreulichen Schrittes werden

in der laufenden finanziellen Berichterstattung der HETA soweit jeweils

erforderlich erfasst und veröffentlicht.



Aussender: HETA ASSET RESOLUTION AG

Adresse: Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Land: Österreich

Ansprechpartner: Communication Management

Tel.: +43 (0) 50209 2492

E-Mail: communication@heta-asset-resolution.com

Website: www.heta-asset-resolution.com



ISIN(s): CH0028623145 (Anleihe), XS0244768635 (Anleihe), XS0272401356 (Anleihe),

XS0281875483 (Anleihe), XS0289201484 (Anleihe), XS0292051835 (Anleihe),

XS0293591995 (Anleihe), XS0293593421 (Anleihe), XS0863484035 (Anleihe)

Börsen: Geregelter Freiverkehr in Wien

Weitere Handelsplätze: Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Luxemburg, Börse

Zürich, Dritter Markt der Wiener Börse (angegebene ISINs sind die größten

Emissionen des Emittenten nach Volumen)



