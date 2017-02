Madeleine Albright und John Kerry waren Außenminister unter Clinton und Obama. Jetzt mischen sich die ehemaligen Top-Diplomaten in den Streit um Trumps Einreisestopp ein. Das Verbot sei ein Sicherheitsrisiko für die USA.

Zehn ehemalige US-Top-Diplomaten und Geheimdienstleute haben mit einer gerichtlichen Eingabe aktiv in den Gerichtsstreit eingegriffen, um die Wiederbelebung von Donald Trumps Einreiseverbot zu verhindern. Zu den Unterzeichnern gehören die früheren US-Außenminister Madeleine Albright und John Kerry, der ehemalige Verteidigungsminister Leon Panetta und Präsident Barack Obamas Sicherheitsberaterin Susan Rice.

Trumps Einreiseverbot mache die USA nicht sicherer, sondern sei im Gegensatz dazu ein Sicherheitsrisiko für das Land, argumentieren die Ex-Diplomaten in einem Schreiben an das Berufungsgericht in San Francisco. "Nach unserer professionellen Auffassung kann dieser Bann nicht gerechtfertigt werden durch Gründe der Nationalen Sicherheit oder außenpolitischer Erwägungen", heißt es in dem Papier.

Trumps international mit heftiger Kritik begleitete Einreise- und Flüchtlingssperre war am vergangenen Freitag von einem Bundesrichter in Seattle vorübergehend ausgesetzt worden. In der Hauptsache ist jedoch noch nicht entschieden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...