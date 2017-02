MÜNCHEN (IT-Times) - Der deutsche IT-Dienstleister Allgeier S.E. erwirbt vom US-amerikanischen Unternehmen Ciber Inc. mit Sitz in Denver, Colorado verschiedene Gesellschaften. Ciber Inc. verkauft die deutschen Gesellschaften Ciber AG mit Sitz in Heidelberg und Ciber Managed Services GmbH mit Sitz in...

Den vollständigen Artikel lesen ...