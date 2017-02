MBB SE übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose 2016 wegen Aumann Gruppe deutlich

- 332 Mio. EUR Rekordumsatz 2016 und eps von 2,16 EUR oberhalb der Prognose - Konzernliquidität steigt auf 78 Mio. EUR, Nettoliquidität steigt auf 23 Mio. EUR - Aumann Gruppe 2016 mit 156 Mio. EUR Umsatz, 12,4 % EBIT-Marge und Auftragseingang von 190 Mio. EUR

Berlin, 06. Februar 2017 - Die MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunter-nehmen, hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2016 einen neuen Umsatzrekord in Höhe von 332,2 Mio. EUR (Vorjahr 252,8 Mio. EUR) erzielt und wächst somit um 31,4 %. Auch das EBITDA befindet sich mit 30,2 Mio. EUR (Vorjahr 24,8 Mio. EUR) auf einem neuen Höchststand. Die EBITDA-Marge beträgt 9,1 %. Das Konzernergebnis beträgt 14,3 Mio. EUR (Vorjahr 11,8 Mio. EUR), so dass ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,16 EUR (1,79 EUR im Vorjahr) erzielt wurde. Umsatz und Ergebnis übertreffen die Managementprognose von 310 Mio. EUR Umsatz und 2,10 EUR Ergebnis pro Aktie.

MBB hat in den Jahren 2013, 2014 und 2015 ein langfristiges Bonusprogramm für Management und Mitarbeiter eingeführt, das sich an der Aktienkursentwicklung orientiert und in den Jahren 2018 bis 2020 zu Zahlungen führen kann. Wegen des starken Kursanstiegs der MBB Aktie wurden im vierten Quartal 2016 hierfür Rückstellungen gebildet, die einen Nettoeffekt in Höhe von 3,1 Mio. EUR auf das Ergebnis haben. Ohne diesen Sondereffekt hätte das EBITDA 34,6 Mio. EUR (EBITDA-Marge von 10,4 %), das Konzernergebnis 17,3 Mio. EUR und das Ergebnis je Aktie 2,63 EUR betragen.

Die Konzernliquidität steigt deutlich auf 77,5 Mio. EUR (54,0 Mio. EUR per Ende 2015) und die Nettoliquidität erhöht sich auf 22,6 Mio. EUR (8,1 Mio. EUR per Ende 2015), obwohl im Juli 2016 eine erneut auf 3,9 Mio. EUR oder 0,59 EUR pro Aktie erhöhte Dividende gezahlt wurde. MBB verfügt somit weiterhin über umfängliche Mittel für Investitionen in bestehende MBB Töchter und den Kauf mittelständischer Unternehmen.

Wesentlichen Einfluss auf die positive Geschäftsentwicklung der MBB hat die Aumann Gruppe, an der MBB einen Anteil von 93,5 % hält. Die Aumann Gruppe wächst im Geschäftsjahr 2016 um 67,0 % auf einen Umsatz von 156,0 Mio. EUR im Vergleich zu 93,4 Mio. EUR in 2015. Gegenüber einer 2015 als-ob- Betrachtung, bei der die im November 2015 erworbenen Gruppengesellschaften mit ihrem Jahresumsatz vollständig in die Betrachtung einfließen (121,7 Mio. EUR), beträgt das organische Wachstum der Aumann Gruppe 28,2 %. Die Aumann Gruppe erzielt 2016 ein um die Konzernumlage bereinigtes EBIT von 19,3 Mio. EUR (Vj. als-ob Betrachtung 12,4 Mio. EUR) und eine bereinigte EBIT-Marge von 12,4 % (Vj. als-ob Betrachtung 10,2 %). Das sich besonders dynamisch entwickelnde E-Mobility Segment trägt 2016 bereits mit 27,2 % zum Konzernumsatz der Aumann Gruppe bei und weist eine EBIT-Marge von 17,1 % auf. Der stark gestiegene Auftragseingang 2016 in Höhe von 190,1 Mio. EUR (Vj. 141,2 Mio. EUR) ist Grundlage für weiteres Wachstum der Aumann Gruppe im Geschäftsjahr 2017. Eine aktuelle Unternehmenspräsentation zur Aumann Gruppe ist auf der Website www.mbb.com veröffentlicht.

Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs der Aumann Gruppe wie auch der übrigen MBB Tochterunternehmen sieht das MBB Management bei stabilem Konjunkturverlauf 2017 erneut ein deutliches Wachstum. Die endgültigen Zahlen 2016 und eine Prognose für 2017 werden im April, der Geschäftsbericht 2016 am 30. April 2016 unter www.mbb.com veröffentlicht.

Über die MBB SE:

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com.

