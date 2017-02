Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leverkusen (pta030/06.02.2017/20:30) - Die Biofrontera AG (FSE: B8F), der

Spezialist für die Behandlung von sonneninduziertem Hautkrebs, hat heute

positive vorläufige Ergebnisse für den primären Endpunkt der klinischen Phase

III Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit des

verschreibungspflichtigen Medikaments BF-200 ALA (Ameluz®) in Kombination mit

photodynamischer Therapie (PDT) bei Tageslicht erhalten. Die Studie erreichte

ihren primären regulatorischen Endpunkt und belegte die nicht-Unterlegenheit

(p<0,001) von BF-200 ALA bei Tageslicht-PDT im Vergleich zum Vergleichsprodukt

MAL (Metvix®) bei der Behandlung von milden oder moderaten aktinischen Keratosen

(AK), einem oberflächlichen Hautkrebs. Diese Ergebnisse sollen als Grundlage für

den Antrag auf Zulassungserweiterung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde

(EMA) dienen, den Biofrontera im Laufe des 2. Quartals 2017 einzureichen plant.

Detailergebnisse für die sekundären Endpunkte werden in den kommenden Wochen

verfügbar.



Die Studie erreichte nach nur einer PDT ihren primären Endpunkt mit 79,8%

kompletter Läsionsheilung im Halbseitenvergleich pro Patient bei der Behandlung

mit BF-200 ALA und Tageslicht-PDT, im Vergleich zu 76,5% Läsionsheilung bei der

Behandlung mit MAL und Tageslicht-PDT. Zum Vergleich hierzu war die

Komplettheilungsrate der Läsionen nach nur einer PDT mit LED-Lampen in der

Studie ALA-AK-CT002, die die Überlegenheit von BF-200 ALA über MAL belegt

hat, 77,1% mit BF-200 ALA und 73,0% mit MAL (1).



Die intra-individuelle, randomisierte, Beobachter-verblindete, multi-zentrische

Studie wurde an 7 Studienzentren in Deutschland und Spanien mit insgesamt 52

Patienten durchgeführt. Jeder Patient hatte jeweils drei bis neun milde bis

moderate AK-Läsionen auf zwei vergleichbaren Behandlungsarealen auf dem Gesicht

oder der Kopfhaut. Für den beidseitigen Vergleich der Behandlungen erhielt jeder

Patient eine Tageslicht-PDT mit BF-200 ALA auf der einen Seite und mit MAL auf

der anderen Seite. Die Studie wird durch die Analyse des erneuten Auftretens der

AK's nach 6 und 12 Monaten ergänzt werden.



BF-200 ALA ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in der EU und in

den USA zugelassen ist (2,3). Die Tageslicht-PDT bietet eine ziemlich

schmerzlose Alternative zur Behandlung mit einer Spezial-Lampe, da hier der

Wirkstoff durch natürliches oder künstliches Tageslicht aktiviert wird.



Quellen:

1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910711

2)

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/

human/002204/WC500120044.pdf

3) http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/208081s000lbl.pdf



Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen

ISIN: DE0006046113, WKN: 604611



