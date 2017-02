Bielefeld (ots) - Miele, Miele sagt die Tante, die schon alle Waschmaschinen kannte. Die Käufer kennen natürlich den Spruch. Für das Gütersloher Familienunternehmen ist er ein Anspruch, dem sie unter dem Motto »Immer besser« fortwährend gerecht werden wollen. Dass die Ostwestfalen jetzt mit ihrem Kernprodukt ins Ausland ziehen, ist darum nicht ohne Risiko. Man kann davon ausgehen, dass sich Miele dessen bewusst ist. Die Entscheidung für ein neues Werk in Polen ist nicht unvorbereitet. Sie basiert auf Erfahrungen mit vier bereits weiteren ausländischen Standorten. Die Entscheidung hat natürlich langfristig Folgen für das Stammwerk. Einerseits werden die vorhandenen Jobs in Gütersloh sicherer. Andererseits wird ihre Zahl sicherlich mittel- bis langfristig eher abnehmen.



