Folgende Unternehmen hatten in den "Hello bank! 100" gestern deutlich höhere Handelsumsätze als sonst. Einige Begründungen finden sich in den Kommentaren, nicht alles weiss man: Chorus Clean energy, FACC, ADVA Optical Networking, Drillisch, Infineon, K+S, Kapsch TrafficCom, bet-at-home.com, Siemens, NetEase. Zur Animation Companies im Artikel ADVA Optical Networking Aktuelle Kommentare wolfspelz | RKSKNKCK: Mit 3% Gewinn verkauft wolfspelz | RKKSKCKP: MIt 5% Gewinn verkauft mk77 | RITTER: Kauf einer ersten Position. Aktie gefällt mir im Wochenchart sehr gut ... bet-at-home.com Mitglied in der BSN Peer-Group Gaming Show latest Report (04.02.2017) Aktuelle Kommentare Saftman | DARVAS: Bet-at-Home erreichte heute die 10%-Gewinn...

Den vollständigen Artikel lesen ...