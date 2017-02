Trotz guter Vorgaben und guter Konjunkturdaten notierte der Deutsche Leitindex am Montag die meiste Zeit des Tages im Minus. Mögliche Folgen der Wahl in Frankreich sorgten für Verunsicherung. So stand am Ende des Tages ein Minus von 1,22 Prozent auf der Kurstafel beim DAX. Aus charttechnischer Perspektive gilt es für die Bullen im Falle eines Rutschs unter 11.500 bzw. unter 11.480 Punkte zunächst, die alten Bewegungshochs zu verteidigen, die sich bei 11.430 Punkten finden. Auf der Oberseite verbleiben dagegen zunächst Ziele bis 11.600 bzw. 11.680 Punkte im Visier.