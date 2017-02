ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Die in Deutschland ansässigen Unternehmen der ProCredit Gruppe validieren ihr Umweltmanagementsystem nach dem EMAS-Standard

Die in Deutschland ansässigen Unternehmen der ProCredit Gruppe validieren ihr Umweltmanagementsystem nach dem EMAS-Standard

- ProCredit Holding, ProCredit Bank Deutschland, ProCredit Academy und Quipu haben im Dezember 2016 eine EMAS-Zertifizierung erhalten. - Teil der konzernweiten Strategie zur Minimierung der Umweltauswirkungen der Institutionen

Frankfurt am Main, 07. Februar 2017 - Die vier in Deutschland ansässigen Unternehmen der ProCredit Gruppe - ProCredit Holding, ProCredit Bank Deutschland, ProCredit Academy sowie das Softwareentwicklungsunternehmen Quipu haben die EMAS (= EU Environmental Management and Audit Scheme) und ISO 14001 Zertifizierung für ihr Umwelt-managementsystem erhalten. Die Zertifizierungen wurden im November (ISO 14001) und Dezember 2016 (EMAS) an alle deutschen ProCredit Unternehmen vergeben (mit Eintragung auf die ProCredit Holding). Die EMAS-Zertifizierung ist ein anerkanntes und anspruchsvolles freiwilliges Instrument um die Umweltauswirkungen einer Organisation zu verringern.

Die deutschen Institutionen spielen eine zentrale Rolle für die entwicklungsorientierte ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) besteht. Die Gruppe ist vor allem in den attraktiven und wachsenden Märkten Südost- und Osteuropas tätig. Die Förderung einer ökologisch sinnvollen wirtschaftlichen Entwicklung ist hierbei, dem Unternehmensleitbild gemäß, ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmens-strategie. Aus diesem Grund haben alle Tochterunternehmen des Konzerns gruppenübergreifend bereits im Jahr 2011 ein umfassendes Umweltmanagementsystem eingeführt, das darauf abzielt, den ökologischen Fußabdruck der ProCredit Institutionen und derer Kunden zu verringern. Die ProCredit Gruppe wird dabei von der IPC GmbH unterstützt, die alle Konzerngesellschaften im Bereich Umweltmanagement und Green Finance berät. Im Vergleich zu den durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlichten Benchmark-Verbrauchswerten für deutsche Büros haben die deutschen ProCredit Unternehmen in den Bereichen Energie, Heizung und Papierverbrauch deutlich besser abgeschnitten.

Die jüngste Bemühung, das Umweltmanagementsystem unter dem anspruchsvollen EMAS-Standard extern zu auditieren und zu validieren, ist daher ein wichtiger Schritt im Sinne der Unternehmenskultur, die transparente Kommunikation vorschreibt. Bis Mitte 2017 soll die gesamte ProCredit Gruppe nach ISO 14001 zertifiziert sein. Die ProCredit Banken in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kolumbien, Georgien, Kosovo, Mazedonien und Serbien sind bereits nach ISO 14001 zertifiziert.

Die ProCredit Holding ist derzeit eines von nur fünfzehn Unternehmen im Finanzsektor, die im deutschen EMAS-Register aufgeführt sind (Stand: Dezember 2016). Durch Mitarbeiterschulungen, grüne Beschaffungsrichtlinien, Sensibilisierungskampagnen und ihre Green-Finance-Dienstleistungen berücksichtigt die ProCredit Gruppe alle Aspekte des Umweltschutzes und schärft das Bewusstsein ihrer Mitarbeiter und Kunden. Die verbesserten Umweltleistungsindikatoren auf Gruppenebene für den Verbrauch von Wasser, Brennstoff, Elektrizität und Papier belegen den Erfolg dieser Strategie.

Borislav Kostadinov, Mitglied des Managements der ProCredit Holding, betont, dass die Verpflichtung zu einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmensführung über die Einführung eines Umweltmanagements hinausreicht: "Unser Ansatz geht weit über die Überwachung der Umweltleistung unserer Institutionen hinaus. Wir sehen Umweltmanagement als eine gemeinsame Herausforderung, die wir mit den Gesellschaften, in denen wir tätig sind, und als Hausbank für kleine und mittlere Unternehmen klar und direkt auch mit unseren Kunden teilen. Mit dieser Erkenntnis wollen wir für künftige Generationen etwas Besseres erreichen: Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um die gemeinsamen Herausforderungen zu meistern."

Über die ProCredit Gruppe

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der international tätigen ProCredit Gruppe, die aus Banken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Deutschland und in Südamerika tätig. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (umfasst Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter), die niederländische DOEN Stiftung, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als der Gruppe übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf konsolidierter Ebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und durch die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.procredit- holding.com.Weitere Informationen unter: www.procredit-holding.com

