Canadian Solar Inc. (Guelph, Ontario, Kanada) berichtete am 06.02.2017, dass der Verkauf der restlichen Anteile an den Solar-Holdings SSM 1 Solar ULC, SSM 2 Solar ULC und SSM 3 Solar ULC an Fengate SSM Holdco LP, eine Tochter von Fengate Real Asset Investments (Toronto) für rund 195,32 Millionen US-Dollar abgeschlossen sei. Die drei Holdings umfassen Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 59,8 MW.

