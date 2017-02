Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Digitale Revolution für die regionale Werbung(press1) - 7. Februar 2017 - Watermann Business Portals GmbH, ein Startupin 31749 Auetal, startet zum 01. Februar 2017 das neue innovative InternetPortal Werbung-So-Einfach.de, für Monitorbildwerbung im regionalenBereich.Wer ärgert sich als Unternehmer im regionalen Markt nicht auch über dieeingeschränkten Möglichkeiten für Werbung. Meist sind nur Angeboteörtlicher Printmedien verfügbar. Diese sind auch noch teuer und haben inder heutigen digitalen Zeit einen sehr eingeschränkten Werbeerfolg, bzw.landen nach einem Tag spätestens in der Papiertonne.Mit dem Internet Portal www.Werbung-So-Einfach.de wird für die regionaleWerbung eine neue innovative Plattform angeboten.Das Konzept:Unternehmen vor Ort mit Kundenwartebereichen wie Shops, Bäckereien oderähnliches, bieten zukünftig Werbeflächen in Form eines TV/Monitor an undmelden diese bei dem Internet Portal Werbung-So-Einfach.de an. Auf demInternet Portal können dann von Werbende Firmen sehr einfachWerbekampagnen in Form von Werbebildern für den TV/Monitor erstellt werdenund dann auf den Werbeflächen zur Anzeige gebracht werden. SpezielleKenntnisse oder Programme für die Bildbearbeitung sind hierbei nichterforderlich. Der Anbieter der Werbefläche vor Ort, bestimmt dabei alsEigentümer des TV/Monitor, den individuellen Preis für die Anzeige. DieAnzeige wird mit einem Klick durch den Anbieter der Werbeflächefreigeschaltet und automatisch angezeigt. Garantiert wird der WerbendenFirma dabei eine 15 Sekunden Anzeige auf dem TV/Monitor, mit fortlaufendenWiederholung nach spätestens drei Minuten. Das Internet Portal Werbung-So-Einfach.de bildet auf einfache Art und Weise alle Prozesse, inkl.Rechnungserstellung für den Anbieter der Werbefläche, ab.Des Weiteren bietet das Internet Portal viele nützliche Funktionen. Dabeikönnen auch alle TV/Monitore weltweit angeklickt werden und sich diejeweiligen laufenden Werbebilder in der Vorschau angezeigt werden.Detaillierte Informationen zu Funktionen und Konditionen erhalten Sie aufdem Internet Portal.http://www.Werbung-So-Einfach.de - Einfach Besser WerbenWerbung, die vor Ort auch gesehen wird!Video - Mit Werbung Geld verdienen als Anbieter einer Werbefläche!:https://youtu.be/uDrlVrDrUmAWatermann Business Portals GmbHAnnika WatermannPostfach 1931749 AuetalTel.: 05751/96433-33E-Mail: mailto:a.watermann@werbung-so-einfach.deDie Watermann Business Portals GmbH mit Sitz in 31749 Auetal, wurde imJahr 2016 als Familienunternehmen gegründet.Die Firma bietet in Deutschland und Österreich ein B2B Web Portal fürregionale Werbung an. Hierbei kommt eine neue innovative TV/Monitor-Boxzum Einsatz, die es Unternehmen kostengünstig ermöglicht, Werbebotschaftenauf Werbeflächen vor Ort anzuzeigen.Unser Anspruch:Mit maßgeschneiderten, einfachen und ganzheitlichen Lösungen dieindividuellen Wünsche, Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden imBereich der regionalen Werbung zur vollsten Zufriedenheit erfüllen.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.mr_1486457141.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Werbung vor Ort die auch gesehen wird! (jpg, 59 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

February 07, 2017 03:52 ET (08:52 GMT)