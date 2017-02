Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für United Internet auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die hauseigene AlphaWise-Analyse zeige, dass die Marke 1&1 weiter Marktanteile gewinne, schrieb Analystin Laura Ashforth in einer Studie vom Dienstag. Der Wert des Kerngeschäfts ohne die Beteiligungen an Drillisch, Rocket Internet und Telecolumbus sei in den vergangenen zwölf Monaten aber deutlich gesunken. Die Marktbefürchtungen um den Mobilfunkbereich des Internetdienstleisters seien jedoch überzogen./ag/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0022 2017-02-07/12:22

ISIN: DE0005089031