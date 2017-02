Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA61238K1012 Montego Resources Inc. 07.02.2017 CA61238K2002 Montego Resources Inc. 08.02.2017 Tausch 10:1

FR0004025062 Soitec S.A. 07.02.2017 FR0013227113 Soitec S.A. 08.02.2017 Tausch 20:1

MHY264962272 FreeSeas Inc. 07.02.2017 MHY264962355 FreeSeas Inc. 08.02.2017 Tausch 5000:1

AU000000PDY5 Austsino Resources Group Ltd. 07.02.2017 AU000000ANS8 Austsino Resources Group Ltd. 08.02.2017 Tausch 1:1