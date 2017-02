Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens nach einer Analystenveranstaltung auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Vorstandschef Joe Kaeser habe wichtige Punkte beim offensichtlich konservativ gewählten Ausblick erläutert, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Dienstag. Er schätze, dass sich viele Analysten ihre Prognosen am obere Ende der Zielspanne orientieren werden, glaube jedoch selbst nicht an die dabei implizierte Dynamik./tih/la

